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Источник Правда.Ру

Определен идеальный возраст для первого секса

Общество

Ученые из США выяснили, что лучшим возрастом для первой сексуальной связи является 18-19 лет. В это время не только половые органы человека полностью сформированы, но и личность готова к первому опыту.

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Фото: AP

Важным "кирпичиком" является психологическая зрелость, которая наступает у молодых людей примерно в возрасте около девятнадцати лет.

Около пяти тысяч парней и девушек участвовали в анкетировании, где отвечали на вопросы о своей половой жизни. По данным из анкет выяснилось, что 50% опрашиваемых получили первый опыт интимной жизни ранее 16 лет, передает ВладТайм.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в октябре организация Save the Children опубликовала доклад, в котором сообщается, что каждые 7 секунд в мире замуж выходит девушка, не достигшая 15 лет, причем в таких странах, как Афганистан, Йемен, Индия и Сомали 10-летние девочки выдаются замуж насильно за мужчин, которые намного старше их.

Фактически, девочки лишены права быть ребенком, говорится в докладе. Будущее девочек такими браками бывает разрушено изначально: они лишаются права на получение образования и развития, уверены в организации.

Шансы девочек столкнуться с домашним насилием, издевательствами и сексуальным насилием гораздо выше, при этом они рано беременеют, к тому же подвержены различным заболеваниям, передающимся половым путем, включая ВИЧ.

Кстати, в России предложили установить обязательное согласие родителей при вступлении 16-летних в брак. На данный момент, при наличии уважительных причин, Семейный кодекс разрешает заключать браки лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в органах местного самоуправления без согласия родителей.

Законотворцы подчёркивают, что введённые изменения "будут способствовать укреплению традиционных ценностей, формированию уважения к родителям и в конечном итоге повышению роли института семьи".

Отметим, на сегодняшний день ранним возрастом для брака считается возраст 16-20 лет. Психологи отмечают, что самый подходящий возраст для скрепления брака, это промежуток между 23- 30 годами.

Тем временем социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения в своем ноябрьском исследовании подняли весьма "пикантную" тему. Россияне были опрошены на предмет отношения к добрачным интимным связям, изменам, будучи в браке, а также нетрадиционным романтическим отношениям.

Большинство респондентов (50%) стали толерантнее к сексуальным контактам до свадьбы, отметив, что в этом вообще "нет ничего предосудительно".

Зато россияне стали менее терпимы к однополым интимным связям — такое проявление чувств осудили 74% респондентов. Супружеские измены не одобрили 48% участников опроса.

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Темы секс браки подростки
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