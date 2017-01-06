Врач: Растительное масло защитит от обморожений

Защититься от обморожения при сильном похолодании помогут теплая одежда, барсучий жир, который нужно нанести на кожу, и отказ от долгих прогулок, рассказала РИА Новости врач-терапевт Людмила Лапа.

Фото: Fotodom.ru/DP

Она отметила, что надевать нужно не только термобелье, но и самую теплую одежду, которая есть. Плюс — обязательно головные уборы и теплые рукавицы. Важна не только экипировка, но и правильная подготовка.

Например, увлажняющими кремами мазать категорически нельзя — получите ожоги на морозе. Надо смазывать лицо именно жиром: барсучьим, гусиным, оливковым… и любым маслом, которое есть на кухне.

Терапевт также рекомендует сократить время пребывания на улице.

"Главное сейчас помнить, что находиться на улице в это время можно 10-15 минут, поэтому длительные какие-то прогулки — лыжные и другие — не рекомендуются", — добавила Лапа.

Кстати, для тех, кто все-таки не захочет в праздники оставаться дома, глава МЧС Владимир Пучков поручил развернуть в столице полевые кухни с кашей и горячим чаем, которыми можно будет согреться на ВДНХ, в Кузьминках, Парке Горького, на Поклонной горе и в других местах новогодних гуляний.

А вот алкоголь в борьбе с морозом - не помощник, говорят врачи.

"Алкоголь, давая маленький эффект в первый момент, потом дает охлаждение, потому что утилизация глюкозы в организме происходит очень быстро, и сосуды сужаются. И обморожение при алкоголе наступает еще быстрее. Самое лучшее питье во время морозов - это термос с горячим крепким чаем", - сказала Людмила Лапа.

Она отметила, что крепкий горячий чай помогает пережить холод, но все-таки лучше в морозы не находиться долго на улице.

К слову, сотрудники МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах — до минус 35. Температура воздуха опустится до такой отметки в ночь с 7 на 8 января.

— В ночные часы 7-8 января в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до минус 35 градусов, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Как ранее писала Правда.Ру, студеной будет и ночь на 7 января. В Москве и области обещают до минус 30 градусов. Не случайно эту зиму называли самой суровой. Как сообщали синоптики, самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в этом году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

Правда, специалисты успокаивают жителей центра России: уже на следующей неделе морозы отступят.

"Со вторника начнется потепление с плавным повышением температуры, и морозы отступят", — сказал специалист погодного центра "Фобос".

Как отметили в "Фобосе", ко вторнику дневная температура может повыситься до -13 градусов, хотя такая температура также на 7 градусов ниже климатической нормы.

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