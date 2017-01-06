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Источник Правда.Ру

В Москве появится пункт приема новогодних елок

Общество

Жители Москвы смогут отдать елки в "добрые руки". Организаторы предлагают москвичам сдать елки в специальный пункт обмена, расположенный в экоцентре.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Мероприятие, получившее название "Ёлочный круговорот 2017", пройдет в экоцентре "Битцевский лес" с 9 по 15 января 2017 года.

"Деревья нужно приносить в пункт раздельного сбора отходов экоцентра по адресу Новоясеневский тупик, дом 1/3 (8.00 — 17.00). Далее собранные елочки будут отправлены на перерабатывающее древесные отходы предприятие, где ели превратятся в древесную щепу, почвогрунт", — сказал собеседник РИА Новости.

Экоцентр будет принимать ели, сосны и пихты, главное условие — отсутствие на дереве елочных украшений.

В департаменте отметили, что на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву. Поэтому утилизировать новогодние деревья нужно по всем правилам.

Как известно, Германия традиционно считалась, и считается до сих пор, первой европейской страной, где в Рождество стали устанавливать наряженную елку. Это произошло еще в XVI веке. Во второй половине XIX столетия рождественская елка превратилась в общегерманскую традицию, а сам праздник обрел форму устоявшегося ритуала.

Елка как символ новогоднего праздника появилась в России после указа от 20 декабря 1699 года, который Петр I издал по возвращении из-за границы. По указу предписывалось украшать хвоей (елью, сосной, можжевельником и их ветвями) к новому, перенесенному отныне с 1 сентября на 1 января году улицы, дороги и дома. Специальное украшение для елки не предусматривалось. После смерти императора Петра его начинание было фактически забыто и, что весьма курьезно, свято соблюдалось лишь кабатчиками, продолжавшими украшать елками крыши и входы в питейные заведения.

Эксперты с сожалением говорят: рождественская ель из атрибута христианского толка стараниями богоборцев и прочих неверующих во всем мире давно превратилась в привычное украшение перед рождественскими каникулами и на новогодние праздники. От Санты-Клауса и Дедушки Мороза веет уже не стариной, а рекламой и бизнесом. Новогодние украшения не стали исключением из этого ряда. Подробнее об этом читайте в материале: Елка примиряет всех и каждого.

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