Синоптики успокаивают: Аномальные морозы уйдут на следующей неделе

Сильные морозы, пришедшие в столичный регион, не продержатся долго, теплеть начнет во вторник, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос". Там отметили, что в ближайшее время в Москве и Московской области ожидается сильное похолодание: столбики термометров опустятся ниже отметки в минус 30 градусов.

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"Со вторника начнется потепление с плавным повышением температуры, и морозы отступят", — сказал специалист центра.

Как отметили в "Фобосе", ко вторнику дневная температура может повыситься до -13 градусов, хотя такая температура также на 7 градусов ниже климатической нормы.

Суровые морозы стали неожиданностью для россиян после "дождливого" Нового года. Напомним, как сообщала Правда. Ру, в новогоднюю ночь в центре европейской части России "показала язык" россиянам, температура была на 8-9 градусов теплее нормы, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

У метеорологов существует понятие "язык холода" или "язык тепла". Атмосфера в новогоднюю ночь была теплой и в помещениях, где отмечали Новый год, и за их пределами.

Напомним, в центр России пришли аномальные морозы. Столбик термометра приблизился к минус 30 градусам в Москве, а в Тверской, Псковской, Вологодской, Нижегородской и других областях уже опустился ниже этой отметки.

Самой студеной станет ночь перед Рождеством. В московском регионе похолодает до минус 26, местами — до минус 29, а в Костромской области будет и минус 30. Спасатели советуют в морозы отказаться от дальних поездок и долгих пеших прогулок. Для тех, кто все-таки не захочет в праздники оставаться дома, глава МЧС Владимир Пучков поручил развернуть в столице полевые кухни с кашей и горячим чаем, которыми можно будет согреться на ВДНХ, в Кузьминках, Парке Горького, на Поклонной горе и в других местах новогодних гуляний. Московские власти уже заявили, что энергетическая система в российской столице готова к рождественским морозам. Все городские службы, включая энергетиков, из-за новогодних и рождественских праздников были переведены на усиленный режим работы еще 26 декабря прошлого года.

Как ранее сообщала Правда.Ру, эта зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в этом году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

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