Российские ракетные войска полностью перейдут на "цифру" к 2020 году

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) к 2020 году полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

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"Динамика поставки в войска новых образцов техники связи позволит к 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации. В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи", — цитирует военное ведомство ТАСС.

Отмечается, что РВСН также получают цифровое телекоммуникационное оборудование: цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи, локально-вычислительные сети закрытого сегмента сети передачи данных. Также в военном ведомстве сообщили, что переоборудованы Центр связи, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в подмосковном Серпухове.

Кроме того, сообщается, что боевые возможности Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил РФ к 2021 году планируется увеличить в 1,5-2 раза. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник РВиА ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его информации, в целях наращивания боевого состава Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск (СВ) к 2021 году дополнительно будет сформирован ряд соединений и частей РВиА.

"В составе РВиА СВ планируется иметь три типа высокомобильных, оснащенных современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники бригад: ракетные, реактивные артиллерийские и артиллерийские, обладающие повышенными боевыми возможностями — в 1,5-2 раза выше имеющихся", — сказал Матвеевский.

Он также рассказал, как сейчас совершенствуется структура, боевой состав и численность войск. К примеру, в прошлом году было завершено создание реактивной системы залпового огня нового поколения "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и новыми реактивными снарядами повышенного могущества. Кроме того, продолжают поступать системы залпового огня "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматического наведения боевой машины на цель. Противотанковые подразделения оснащаются новым противотанковым ракетным комплексом "Хризантема-С", с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков в ночное время и в сложных метеорологических условиях.

Как ранее сообщала Правда.Ру, эксперты назвали основные события, связанные с армией РФ, которые произошли в прошлом году. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, самое главное событие — это освобождение Алеппо. Второе — в прошлом году были испытаны и поставлены на боевое дежурство очень много образцов боевой техники, прежде всего в ракетных войсках стратегического назначения, в военно-морском флоте, противовоздушной обороне. И третье — было проведено более трёх тысяч разного уровня учений.

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