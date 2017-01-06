В США похвалились "тайными операциями" против России

Вице-президент США Джо Байден заявил, что тайные операции американских спецслужб против России стали ответом на кибератаки, которые якобы были проведены со стороны Москвы.

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В ходе интервью телеканалу PBS он привел в качестве известного примера этих действий высылку 35 российских дипломатов из США. Байден также добавил, что больше месяца Вашингтон анонсировал ответ Москве, когда, по его словам, было объявлено о спектре мер, которые будут предприняты против России. Как уточнил вице-президент, в числе этих мер упоминались и тайные способы.

Как утверждает Байден, Соединенные Штаты реализовали оба сценария, передает "Лайф".

— Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то — нет. И мы сделали и то, и другое, — сказал политик.

Напомним, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны якобы стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Позже был представлен доклад ФБР, якобы содержащий доказательства вины российских хакеров. Но над ним посмеялись не только российские, но и зарубежные эксперты. О "сенсационном докладе" написали и американские журналисты.

"Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище, действуя под политическим давлением уходящей администрации и некоторых ястребов в Конгрессе", -пишет Bloomberg.

На бездоказательность обвинений в отношении России отреагировал и избранный президент Дональд Трамп. Он считает беспочвенными обвинения в адрес России во взломе серверов американской демократической партии без проведения соответствующей экспертизы со стороны ФБР. Об этом он заявил в четверг в своем аккаунте в Twitter.

"Национальный демократический комитет даже не позволил ФБР изучить информацию на своих компьютерах после того, как их якобы взломала Россия, — указал избранный глава государства. — Тогда как и почему они столь уверены во взломе, если они даже не запрашивали изучения компьютерных серверов". "Что вообще происходит?", — с возмущением спрашивает Трамп.

Так он прокомментировал данные о том, что спецслужбы США даже не изучали серверы демократической партии, "свалив" всю работу на частную компанию. Правда.Ру сообщала об этом.

Согласно информации издания BuzzFeed, которую предоставляли сразу несколько источников, в том числе на представителя пресс-службы Демпартии Эрика Уокера и неназванные, спецслужбы не занимались изучением взломанных серверов. За полгода с момента заявления ФБР о причастности к кибер-деятельности русских взломщиков не было ни разу запрошено разрешение для доступа к серверам.

Но это не помешало Бюро обвинить "хакеров, поддерживаемых Россией" во взломе сервера штаба и публикации компрометирующих Хиллари Клинтон файлов. Все эти заявления были сделаны на основании сведений, добытых и установленных Crowdstrike, которой по какой-то причине государственные службы США полностью доверяют.

Избранный президент США Дональд Трамп прав, скептически воспринимая американские спецслужбы и их попытки приписать Москве хакерские атаки, совершенные перед всеобщими выборами в США. Такое мнение выразил в четверг в эфире телекомпании MSNBC сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки).

"Дело в том, что я испытываю здоровый скептицизм на этот счет, как и избранный вице-президент Майкл Пенс. Я скептически отношусь к (директору национальной разведки) Джеймсу Клэпперу, который в Сенате, находясь под присягой, лгал нам, заявляя, будто они (американские спецслужбы) не хранят данные наших телефонных разговоров", — разъяснил законодатель, признав, что не менее осторожно относится и к таким людям, как основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, передает ТАСС.

Между тем отсутствие доказательств не мешает США грозить РФ новыми санкциями. О них накануне заявили сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. В частности, оба жестко раскритиковали будущего главу Белого дома Дональда Трампа за его скептицизм в отношении необходимости продолжать политику санкций в отношении РФ.

"Санкции идут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, что после пятницы вы поймёте, что русские действительно вмешались в наши выборы", — заявил Грэм.