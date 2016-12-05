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Источник Правда.Ру

Биржи труда: Врача больше не отправят в уборщицы

Общество

Приказ о новых требованиях к работе служб занятости разработал Минтруд. В проект приказа который называется "Об утверждении единых требований к деятельности органов службы занятости", изложены задачи центров занятости населения (ЦЗН), критерии их оснащения и нравственные нормы, которых должны придерживаться сотрудники.

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Фото: REX

Эксперты полагают, что документ станет этическим кодексом для служащих и защитит безработных от хамства, но на эффективность работы ЦЗН особенно не повлияет. 

Несмотря на очевидную пользу приказа Минтруда,  документ нуждается в основательной доработке, уверены эксперты. В правилах, например, даже не упоминается о том, как ЦЗН будут помогать людям, заинтересованным в дистанционной занятости (работа через интернет).

Также в документе нет информации о дополнительных мерах по трудоустройству женщин, воспитывающих детей до трех лет, и о содействии в поиске работы людям старшего поколения.

Прокомментировать предполагаемые нововведения Pravda.Ru попросила научного руководителя кафедры экономики труда и персонала Экономического факультета МГУ, руководителя Центра социально-трудовых исследований (ЦСТИ), заслуженного работника Высшей школы,  академика Академии социальных наук МГУ им. Ломоносова Риориту Колосову.

- Биржа труда (особенно - в Москве) давно стала местом, где люди просто "встают на учет и получают выплаты, ежемесячно получая направления, но отказываясь от "тупых и неинтересных" работ. Надо ли менять эту ситуацию? Как это сделать?

- Вот та позиция, которую вы изложили сейчас по оценке деятельности службы занятости,  она является частным случаем  из огромных проблем и направлений деятельности самой службы.

Служба занятости - очень важный институт рынка труда, бесконечно важный, он - как МЧС в социально-трудовой сфере. В годы кризиса через службу занятости прошло до 10-12 миллионов людей, при 50 миллионах занятых.

Те функции, которые выполняет служба занятости, делятся на две крупные группы - простые и сложные. Простые -  установить факт того, что человек ищет работу, заплатить пособие и все.

Но у службы занятости, кроме этого, есть более  сложные функции, к тому же, и более дорогие. Это, к примеру,  поддержка  самозанятых, работа с ними, выделение им денежных средств, разработка бизнес-планов для них. И это все - тоже функции службы занятости.

Это очень сложная задача, но это суперпродуктивная задача, потому что поддержав  самозанятых, мы создаем 3-4 рабочих места: они всегда принимают на работу безработных, получив деньги, они обязаны это делать. Это - технология международной организации труда и служба занятости давно ее освоила.

- Почему там (судя по форумам, соцсетям, и т.п) предлагается только низкоквалифицированная работа за малые деньги? Да, есть госнормативы - человек, более (полугода, года, двух, трех) не работающий, теряет квалификацию и рассматривается "на общих началах".

Но представим ситуацию - приходит хирург, которого сократили год назад. Ему говорят - увы, у вас стаж прервался, вот вакансия медбрата. Или приходит сварщик высшего разряда, а ему говорят - ээээ, вы 7 лет где-то болтались, поэтому вот вам работа ... сварщиком баков для мусора.  По закону-то все ок, но пойдут ли они на такую работу, или будут просто "получать субсидию"?

- Объективно я могу сказать так,  друг мой: есть службы и есть службы. Есть службы, у которых есть банк данных высококвалифицированных работников, и такой банк данных, например, был в Москве, и не знаю, есть ли он в настоящее время.

Когда началась реструктуризация некоторых отраслей, например, Академии наук, то в банке Службы занятости был создан специальный блок для людей, которым помогали подобрать работу по конкретному профилю. Но, как в догадываетесь, сотрудники такой службы должны быть очень компетентны, это должны быть настоящие суперпрофессионалы.

Вы, наверно, слышали о том, что  россияне при выборе места работы пользуются четырьмя каналами. Это служба занятости, это частные агентства занятости, это советы родственников и советы компьютеров, то есть, интернет-сетей. Вот службы занятости - они молодцы, они вошли в интернет-сети, у них тоже есть там информация, и  их сайт неплохо устроен. 

- Какие возможности есть для безработных?

- Надо пойти в службу занятости, а там уже использовать все возможности: и пособия по безработице, и обучение,  в том числе предпринимательству или новой профессии - там есть 10 направлений, как минимум. Существует профориентация, могут оказать и психологическую поддержку, при необходимости - и материально поддержат. Не полениться хотя бы зайти на сайты и посмотреть.

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Темы Служба занятости Риорита Колосова
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