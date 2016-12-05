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Источник Правда.Ру

Путин вошел в шорт-лист "людей года" Time

Общество

В шорт-лист рейтинга "Человек года" по версии американского журнала Time вошел президент России Владимир Путин.

Список, который сегодня был опубликован на сайте издания,  вошли 11 политиков, ученых, бизнесменов, общественных деятелей и звезд "шоу-бизнеса".

Помимо Путина, в перечне числятся избранный президент США Дональд Трамп, проигравшая выборы кандидат в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж.

Российский президент оказался центре внимания прессы в 2016 году благодаря военной операции РФ в Сирии и утверждениям о том, что российские хакеры якобы причастны к взлому серверов Национального комитета Демократической партии, поясняет журнал.

Напомним, популярный западный таблоид Foreign Policy в конце 2015 года пополнил список главных мировых мыслителей фамилией российского президента Владимира Путина.

В этот список издание решило его внести за «роль миротворца», о которой часто упоминают в последнее время многие мировые СМИ, высоко оценивая вклад Путина в борьбу с мировым терроризмом.

Также добавим, что The Independent весной 2014 года провел опрос читателей на сайте издания - кого из мировых лидеров они считают фаворитом. Более 90% (то есть подавляющее большинство) голосующих назвали президента России Владимира Путина. 

Остается напомнить, что в декабре 2013 года британская влиятельнейшая газета The Times назвала Владимира Путина "человеком года" и отметила большие геополитические успехи России, констатировав  "Владимир Путин придал России былую силу".

Кроме того, осенью 2013 года глава государства также возглавил список "самые влиятельные люди мира" от Forbes, обогнав и Барака Обаму, и главу КНР Си Цзиньпина. Кстати, в тройку самых влиятельных людей мира Владимир Путин попадал и в 2011, и в 2012 году.

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Темы Путин журнал Time
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