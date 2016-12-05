Археологи сообщили о подлинности Гроба Господня

Подлинность Гроба Господня, который находится в Иерусалиме, подтвердили археологи.

Фото: AP

По мнению исследователей, именно эта гробница была найдена при римском императоре Константине в IV веке.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, в конце октября в Иерусалиме ученые впервые сняли мраморную плиту с погребального ложа Иисуса Христа в Гробе Господнем.

Как рассказывает Библия, тело Христа после распятия Пилата попросил отдать Иосиф из Аримафеи. И "положил его в новом своем гробе, который высек он в скале" - так описывается погребение Иисуса Христа в 27-й главе Евангелия от Матфея.

Согласно хроникам, позднее Святая Елена, мать римского императора Константина I, отыскала место могилы Сына Божьего, где покоилось в течение трех дней до воскресения тело Иисуса Христа. На этом месте уже много веков в Иерусалиме стоит храм Гроба Господня.

Внутри они обнаружили уступ из известняка, на который, по преданиям, положили тело Иисуса Христа. Археологи нашли еще одну мраморную плиту, о которой ранее не было известно.

На плите изображен крест, который по мнению ученых, вырезали крестоносцы в XII веке. Именно это говорит в пользу версии о подлинности гробницы.

В своих исследованиях ученые надеются найти ответ на вопрос, почему императрица Елена, побывавшая на Святой Земле в начале IV века, решила, что именно на этом месте находилась могила Христа, точнее, семейная усыпальница Иосифа Аримофейского, жителя Иерусалима I века нашей эры, который передал свое ложе ученикам Христа для того, чтобы они могли снять учителя с креста и положить его в усыпальницу.

Гроб Господень заключен часовню, которую восстановили в начале XIX века по проекту архитектора Николая Комина. С 1555 года гробница была покрыта каменной плитой для защиты от паломников, стремившихся отколоть кусочек известняка.

О том, что могли найти по время археологических работ ученые Pravda.Ru спросила у протодиакона РПЦ, профессора богословия Андрея Кураева.

- Зачем ученым нужно было раскрывать могилу Иисуса Христа? Как относится Русская православная церковь к этому?

- Я думаю, что никак. Это не в нашей юрисдикции, не в нашей стране. Я думаю, что ничего серьезного, интересного они не обнаружат. Что можно было бы найти? Найти можно изначальную скальную породу, ведь у древних евреев традиция была хоронить людей в погребальных пещерах.

Современные методы могут позволить найти микрочастицы инструментов, с помощью которых выдалбливалось погребальное ложе. И, соответственно, таким образом можно понять, что за инструмент, из какого состава и, вообще, когда именно эта работа была произведена.