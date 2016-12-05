Шеф победителей WorldSkills: Рабочий легко может получать 150 000 зарплаты

В шведском городе Гетеборге прошел европейский чемпионат рабочих профессий EuroSkills 2016, на котором сборная в общем зачете заняла первое место по очкам, набрав 15882 балла.

В медальном зачёте сборная России стала седьмой, завоевав два золота, два серебра и одну бронзу. Также россияне получили 11 почётных наград, вручаемых за качество выполнения задания.

Прокомментировал эту победу россиян для Pravda.Ru генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

- Что позволило россиянам достичь такого успеха?

- Очень важно, что мы выиграли по баллам, у нас не много таких сверх ярких звезд. И у нас команда - звезда, а не отдельно команда звездочек. У нас только две золотые медали, но баллов мы набрали больше всех.

С мой точки зрения, ключевым фактором стал именно российский командный дух, который позволил ребятам сплотиться и отработать именно на общий результат.

И второе, безусловно,это то, что мы сделали ставку на быстрый рост наших экспертных сообществ. То есть, тех людей, которые являются носителями профессий. Мы им постарались, как можно быстрее собрать по всей стране, мобилизовать, чтобы они помогли подготовить наших ребят. С мой точки зрения, это две ключевые основы такого успеха.

- Как и где набирали участников?

- Это победители региональных национальных первенств в РФ. В этом году мы провели почти 130 различных Чемпионатов WorldSkills, и мы находили ребят, которые наиболее способны. И, кроме того, мы анализировали не только способности ребят в настоящий момент, но и потенциал. Но это уже из области наших российских секретов.

- По каким профессия РФ наиболее сильна?

- У нас есть две золотые медали, по которым можно говорить, что мы точно лучше всех в Европе. Это профессия - электроника. То есть, там, где ребята создают электронные устройства, их программируют, собирают, паяют и т.д., фактически создают конечный вид изделия, и управление климатической техникой.

-. Правда ли, что в колледжи сейчас конкурс больше, чем в вузы?

- Как обычно, надо разделять. Бывают сильные колледжи, бывают не очень сильные. Как и вузы, бывают сильные, бывают не очень сильные. Во все колледжи, которые регулярно занимают хорошие места на наших чемпионатах, действительно, при приеме на одно место претендуют от 4 до 10 человек. С нашей точки зрения, это очень хорошая конкуренция, позволяющая колледжам выбираться сильных ребят и готовить сильных специалистов.

- Реалии нашей жизни таковы, что если сделают ремонт в подъезде, то качество не выдерживает критики. если отдать одежду отремонтировать в ателье, то испортят. Если построят дом, то через несколько месяцев может покрыться трещинами. Как сделать, чтобы высококвалифицированные рабочие были не только на соревнованиях, но и в повседневной жизни?

- С моей точки зрения, в первую очередь, нужно готовить специалистов, потому что почти 25 лет, с того момента, как Россия стала самостоятельным государством, система подготовки кадров, система профессионального профессионально-технического образования была фактически в забвении. А сегодня те факты, о которых вы говорите, это следствие того, что была развалена система подготовки качественных рабочих кадров, но мы постепенно ее восстанавливаем.

На это потребуется какое-то время, но мы сможем сделать так, чтобы наши рабочие кадры были действительно мирового уровня, вопрос менеджмента никто не отменял. Если вами руководят не так, как надо, с точки зрения организации строительства здания, то какие бы у вас ни были хорошие рабочие, вы успеха не добьетесь.

- Что еще сделать, чтобы усовершенствовать систему среднего профессионального образования?

- Мы считаем, что ключевым фактором, который принесет сейчас быстрейший успех нам, это создание определенной инфраструктуры. Конечно, нужны и общежития, но нужно и оборудование. Об этом президент об это очень много говорил, что в каждом учреждении должно быть обеспечено общежитие.

Наша роль, которую может сыграть Союз WorldSkills, это подготовка преподавателей. Поскольку в настоящий момент, этот блок, как мы считаем, незаслуженно обделен вниманием. Ведь те учителя, которые сейчас находятся в колледжах, и университетах, в большинстве своем, получили свои знания на рубеже с 90-х-2000-х годов, а мир ушел далеко вперед.

Наша главная задача - помочь им получить новые знания для того, чтобы фактически запустить процесс повышения квалификации и обучения, как мастеров производственного обучения, так и преподавателей технических дисциплин. То, чего сейчас нам не хватает.