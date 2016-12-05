Средний класс бросился скупать валюту

Осенью траты россиян на покупку валюты достигли самого высокого уровня с начала 2015 года и держатся на нем уже два месяца подряд. Согласно данным Росстата, граждане потратили на покупку валюты в сентябре и октябре 2016 года 5,4% своих доходов.

Фото: АР

Это самый высокий уровень покупки валюты населением с 16 декабря 2014 года, дня обвального падения рубля, когда курс в течение торгового дня поднимался выше 80 рублей за доллар и 100 рублей за евро.

Эксперты объясняют поведение населения сезонным фактором и ростом доходов в некоторых группах. "Немного больше денег стало в тех слоях, которые вообще покупают валюту, у нас же немногие ее покупают. Когда пошло падение доходов во время кризиса, оно сильнее ударило по верхней группе доходов. А сейчас доходы у них стабилизируются", — сказала Газете. Ru Наталья Тихонова, профессор-исследователь департамента прикладной экономики ВШЭ.

Добавим, что причиной увеличения трат на покупку валюты стали выплаты по внешнему долгу компаний и банков РФ 14 миллиардов долларов. Поэтому, когда банки и фирмы-должники на бирже закупали доллары для отдачи долгов, валюта в декабре всегда взлетала.

Между тем, опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения показывают, что большинство граждан РФ предпочитает иметь сбережения в отечественной валюте. Как сообщают социологи, до 56% наших соотечественников хранят свои сбережения в рублях. Только 4% респондентов сообщили, что имеют долларовые сбережения, и лишь 2% участников опроса сообщили, что хранят свои деньги в европейской валюте.

Из опубликованных данных исследования также следует, что 39% россиян вообще никаких денежных сбережений не имеют. В ВЦИОМ отметили, что на протяжении всего текущего года привлекательность рублевых инвестиций возрастала. В середине лета более 60% россиян заявляли, что хранят свои резервы в рублях.

Часть граждан продолжает сомневаться в надежности рублевых инвестиций и предпочитает размещать денежные средства в банках на небольшие сроки, чтобы свести к минимуму риски финансовых потерь в случае нового обвала курса рубля.

Между тем более трех триллионов рублей находится на руках у населения. Люди по-прежнему используют наличные деньги в качестве средства сбережения. И в кризис эта тенденция только усилилась.

Как пишет "Известия", ссылаясь на источник в Центробанке, на 1 сентября денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении вне банковской системы) составлял более 7,4 триллиона рублей, 3,6 триллиона из которых находится в кассах организаций и предприятий.

Если из общей суммы вычесть 3,6 триллиона рублей, которые находятся в кассах предприятий, получается, что на руках у населения сегодня аккумулировано порядка 3,8 триллиона. Это намного превышает потребности денежного обращения. Если разделить эту сумму на 100 миллинов человек активного населения — выходит, что в кошельке каждого россиянина сегодня должно находиться 38 тысяч рублей. Из этого следует, что многие до сих пор предпочитают хранить сбережения в наличной форме.

"У рядовых граждан, не отягощенных излишними знаниями тонкостей финансового рынка, сегодня, по сути, всего два общедоступных способа сберечь деньги от инфляции: депозиты и покупка наличной валюты", — считает главный экономист рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА") Федор Жердев.

Эксперт считает, валюта уже не воспринимается в качестве инструмента, который гарантирует сохранность сбережений, курсы ее нестабильны, а колебания не так велики, как всего лишь год назад.

"Банки, в том числе и достаточно крупные, лишаются лицензии чуть ли не еженедельно. Гарантийный фонд спасает от паники, но не может заставить людей нести деньги в банк, где ставки по вкладам весьма скромны. Так что наличные сбережения — следствие неуверенности рядового гражданина в завтрашнем дне, когда в случае увольнения, сокращения штатов или какой-то еще вполне обычной в условиях кризиса неурядицы деньги могут понадобиться здесь и сейчас", — полагает Жердев.

Согласно опросам, сегодня примерно каждый пятый россиянин предпочитает хранить сбережения в наличной форме. Хотя вклады растут (на 1 августа их сумма составила около 23,6 триллионов рублей), остаются и те, кто доверяет исключительно наличности. По данным Центробанка, на операции по снятию наличных приходится почти 72% всех действий с деньгами.

"3,8 триллиона — скорее нормально для оборота, чем ненормально. На депозитах люди хранят в шесть раз больше, а доля безналичного оборота в России традиционно мала, — считает советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие-брокер" Сергей Хестанов.

По мнению экономиста, доцента Высшей школы экономики Антона Табаха, накопление значительной суммы на руках у населения не несет особых рисков, кроме опасности, что деньги украдут. Также "матрасные" сбережения регулярно тают под воздействием инфляции.

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