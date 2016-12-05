На 70-м году жизни умер председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль. Об этом сообщается на его странице в Facebook.
"Сегодня ночью Милостью Всевышнего Гейдар Джемаль закончил свой земной путь. Пусть Всемогущий примет его деяния и введёт в райские сады. К Нему Одному мы все будем возвращены", — сообщается в соцсети.
Напомним, Гейдар Джемаль был одним из самых известных исламских философов и теологов России. Он родился 6 ноября 1947 года в Москве. Был одним из основателей Исламской партии возрождения в 1990 году.
С 1993 по 1996 год Джемаль работал ведущим программы "Ныне" на Первом канале, а также "Все суры Корана" на телеканале "Культура" и "Тысяча и один день" на РТР. В 1999 году принимали участие в выборах в Госдуму. Участвовал в "Маршах несогласных".
Джемаль также был сопредседателем и членом президиума "Российского исламского наследия", членом координационного совета Левого фронта России. Он — автор шести книг по теологии и философии.
Как сообщает журналист Максим Шевченко на своей странице в Facebook, причиной смерти Гейдара Джемаля стала продолжительная болезнь. "Болел тяжело и долго", — написал Шевченко вместе со словами соболезнования о кончине Джемаля.
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