Смогут ли выпускники засудить вузы за провальную карьеру?

Выпускник Оксфорда требует от университета 1 млн фунтов стерлингов из-за неудачной карьеры. По мнению истца, во всем виноваты преподаватели, которые были "плохими и скучными" и "редко появлялись на занятиях".

Оксфорд. Фото: REX

Как сообщает The Guardian, 38-летний уроженец Индии Фаиз Сидикки изучал современную историю в одном из колледжей Оксфордского университета. В суде он заявил, что мог бы построить карьеру международного адвоката в коммерции, однако его жизнь была омрачена низким баллом на выпускных экзаменах 16 лет назад.

По словам мужчины, он не смог получить высшую оценку по одному из предметов, потому что его преподаватели редко появлялись на занятиях. Из-за этого, по оценкам Сидикки, он потерял в доходах как минимум 1 млн фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что выпускник Оксфорда страдает от бессонницы и депрессии, его представитель считает это последствиями низкой оценки на экзаменах. В Оксфордском университете же заявили, что жалоба безосновательна и должна быть отозвана, так как со времени окончания обучения Сидикки прошло много лет.

Однако, The Guardian отмечает, что если выпускник выиграет дело, это может стать прецедентом в суде и "открыть двери" для других подобных жалоб от студентов.

Напомним, ранее член комиссии общественной палаты РФ Елена Шапкина на пленарном заседании предложила создать в министерстве образования и науки комиссию по снижению уровня безработицы среди выпускников вузов.

"Число безработных выпускников является очень четким показателем несоответствия системы высшего образования потребностям экономики", — цитирует Шапкину РИА Новости.

По ее словам, почти каждый третий выпускник не может найти себе применение, а значит, возникает вопрос об эффективности расходования бюджетных средств.

Елена Шапкина предлагает создать в Минобрнауки комиссию по снижению безработицы среди выпускников и отметила, что в ОП РФ подготовят "все необходимые документы для обращения".

"Ключевые потребности на рынке труда по стране: 20% от общих потребностей экономики — это строительные специальности, 13% — обрабатывающих производство, 12% — услуги населению", — сказала Шапкина.

Самыми невостребованными, по ее данным, оказались экономисты, юристы, инженеры, переводчики и режиссеры.

Ранее заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предостерегла будущих абитуриентов от выбора профессии бухгалтера. Соответствующее заявление она сделала в ходе Московского финансового форума.

Как рассказала Нестеренко, мир все быстрее переходит на высокие технологии, на электронный документооборот, и в скором времени профессия бухгалтера полностью покинет рынок труда. "Роботы будут на подхвате и тоже заменят счетоводов", — добавила она.

Содержание бухгалтеров в госсекторе составляет 1 триллион рублей в год. А число госслужащих, отвечающих за бумажное финансовое обеспечение, превышает 1,1 миллиона человек. В связи с этим, в целях оптимизации расходов, в министерстве предлагают сократить общий штат сотрудников до 600 тысяч.

Выступая на форуме, Татьяна Нестеренко также призвала "полностью отказаться от бумажных документов, а при электронных — минимизировать, фактически запретить ручной ввод в эти документы данных с клавиатуры".

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