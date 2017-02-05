Жительница Липецка купила сметану "из будущего"

Жительница Липецка приобрела в магазине "слишком свежую" сметану. Покупку женщина сделала 4 февраля, а на баночке с молочным продуктом стояло 6-е число.

Источник фото: архив Правды.Ру

Когда же в действительности была произведена эта сметана — это ещё вопрос. Ведь чтобы попасть на прилавок липецкого магазина, баночка должна была проделать неблизкий путь с завода компании, который расположен в Воронежской области, передает портал ЛипецкМедиа.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали, как производители подделывают молоко. С целью получения незаконной прибыли за счет снижения себестоимости продукции они добавляют в молоко воду, а также крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс.

"Чаще всего вместо цельного натурального молока представляют восстановленное молоко с добавлением растительных жиров, затем это молоко используют для изготовления кисломолочной продукции. Подмена одного молока другим очень часто бывает при продаже козьего молока (оно реализуется и по более высокой цене). Происходит и подмена натурального (цельного) молока нормализованным. Поскольку в натуральном молоке содержание жира может достигать 4,5 и даже 6,0%, то подмена его нормализованным 2,5-процентным молоком дает солидный доход фальсификатору", — говорится в сообщении.

При подделке сметану чаще всего разбавляют водой, кефиром, обезжиренным творогом или вводят в состав растительное масло, соевый белок, низкокачественные молочные компоненты, крахмал, стабилизаторы, а также вкусовые добавки.

Недавно в Роспотребнадзоре сообщили, что доля продуктов питания, которые не соответствуют требованиям качества и техническим регламентам, выявленных по результатам проверок, не превышает 7%.

Также говорилось о создании в нашей стране общедоступной базы нарушений требований качества при производстве и выпуске в оборот продуктов питания. Размещать эти данные будут в интернете, следует из утвержденной правительством РФ Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 г. База необходима для информирования граждан, а также для повышения ответственности изготовителя и продавца, отмечается в документе.

О необходимости создания "черного списка" нарушителей общественность заговорила после того, как Россельхознадзор объявил о заметной доле фальсификатах на российском молочном рынке. Однако ведомство отказалось озвучивать перечень нарушителей, использующих растительные жиры, ссылаясь на неотработанность режима проверок и нежелание вести судебные разбирательства.

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