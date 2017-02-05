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Источник Правда.Ру

Американку не пустили в самолет из-за вызывающего декольте

Общество

 

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источник Pravda.Ru

Жительницу США не пустили на борт самолета авиакомпании Spirit Airlines якобы из-за вызывающего поведения и слишком откровенного декольте. Об этом рассказала сама 21-летняя жительница Южной Флориды Бренда.

По словам девушки, при посадке в самолёт сотрудники авиакомпании поинтересовались у неё, пьяна она или нет. Бренда ответила, что не употребляла алкоголь. Об этом сообщает Daily News.

Пассажирка утверждает, что после этого одна из стюардесс кивнула на её грудь и заявила, что декольте слишком большое и его надо бы прикрыть. Более того, Бренду попросили накинуть пальто перед выходом из воздушного судна.

Представитель авиакомпании Пол Берри отметил, что с рейсов никого не высаживают просто так. Он добавил, что если стюардесса и сделала девушке замечание, то оно имело исключительно личный характер.

Daily News также сообщает, что другие пассажиры встали на сторону Бренды и также отметили некорректное поведение сотрудников авиакомпании по отношению к девушке, передает "Лайф".

Опасения стюардесс становятся понятными, принимая во внимание случаи пьяного дебоша на борту самолетов, о которых все чаще пишут СМИ. Недавно стало известно о том, что пьяный российский пассажир лайнера британской авиакомпании British Airways устроил драку на борту из-за очереди в туалет.

Как уточняет портал AviationFigure, хулиган нарушил порядок во время рейса из лондонского аэропорта Хитроу в воздушную гавань Бангкока Суварнабхуми. Мужчина ударил в спину британского туриста Саймона Джонсона (Simon Johnson), стоявшего в очереди, и начал толкать его, пытаясь попасть в уборную.

"Он был большим, очень пьяным и очень агрессивным. Это было весьма страшно", — вспоминает Джонсон.

В итоге 47-летний турист и девять других пассажиров обездвижили буйного путешественника, а бортпроводники связали его. По прибытии в Бангкок нарушителя передали местной полиции.

Ночью 20 ноября на борт самолета в Домодедове зашли супруги, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина стал вести себя неадекватно — он начал нецензурно браниться и сообщил о намерениях взорвать самолёт, а также попытался попасть в кабину экипажа.

Как сообщило ТАСС, вылет самолета был отложен, дебошира задержали сотрудники транспортной полиции. Они доставили мужчину в отдел для разбирательства. После того, как конфликт был улажен, борт вылетел в Дубай.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, полиция составила административный протокол на пассажира рейса "Москва-Дубай" за ложное сообщение о заминированном самолёте.

Как ранее сообщала Правда. Ру, судно авиакомпании Delta Air Lines пришлось развернуть в аэропорт вылета в американском Миннеаполисе вскоре после взлёта из-за скандала, который устроили пассажиры, не захотевшие подчиниться требованию бортпроводников и устроившие драку из-за туалета. После взлета одна из пассажирок отправилась в туалет, ее попросили вернуться, так как вставать с кресел на тот момент было еще нельзя. К спору с бортпроводниками присоединился её приятель.

По словам очевидцев, перепалка с криками переросла в драку, при этом разъяренный мужчина даже наносил удары и другим пассажирам.

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