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Источник Правда.Ру

Причины вони в Москве ищет прокуратура

Общество

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на юго-востоке и юго-западе Москвы не превышает нормы. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Как отмечается в сообщении ведомства, был проведен отбор проб атмосферного воздуха в связи с обращениями жителей Москвы в Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Филиалами "Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве" было проведено лабораторное исследование проб, которое не выявило превышения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Напомним, "неновогодние" ароматы вечером 4 января окутали Марьино и Капотню, сообщает Комсомольская Правда. "Вонь нестерпимая! От сероводорода задыхаемся!" — такие сообщения появлялись в соцсетях.

Горожане грешили на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне — он периодически портит в тех краях воздух — и обрывали телефон МЧС. Тем более, на сайте Мосэкомониторинга светилось устрашающе число 28 — во столько, по данным экологов, в четверг вечером в Марьинозашкаливал сульфид того самого водорода.

Спасатели среагировали оперативно, после полуночи отчитались: провели замеры, воздух чист и свеж.

— По адресам Люблинская, 104, Новомарьинская, 7, Нагорная, 14, к., Одесская, 23 и Панферова, 16, к.3 проведен отбор проб атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований, в ЮВАО и ЮЗАО Москвы содержание загрязняющих веществ не превышает допустимых величин, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что контролируют ситуацию. В причинах неприятного запаха будут разбираться сотрудники прокуратуры.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в Минприроды назвали город, где легче всего дышится. Первое место по показателям качества воздушной среды в рейтинге экологического управления российских городов занял Симферополь.

В рейтинге участвовали 94 города. Лидирующие позиции в нем, к слову, заняли также Горно-Алтайск, Москва, Вологда, Магас и Курск. Замыкают общий рейтинг Липецк, Южно-Сахалинск, Салехард, Владивосток и Тюмень.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, опубликованный рейтинг является наиболее объективным и основан на оценке эффективности работы городских администраций в сфере охраны окружающей среды. При его составлении учитывались данные об использовании городских территорий, энергопотреблении, качестве экологической политики властей в целом, а также тщательно собранные данные об абсолютных показателях загрязнения воздуха и воды.

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