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Источник Правда.Ру

Строители супермоста в Крым: Половина работы сделана!

Общество

Свайные работы на Крымском мосту закончены на 50%. Об этом говорится на сайте проекта. В сообщении сказано, что почти 3,5 тысячи из запланированных 7000 свай уже установлены на глубине 12-90 метров.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Фундаменты состоят из трех видов свай. Готово почти 210 опор моста и собрано 4,5 тысяч тонн арочных металлоконструкций. Также сообщается, что на фарватерном участке возведения моста инженеры успешно провели первые испытания двух самых мощных опор транспортного перехода.

К августу-сентябрю 2017 года планируется установка автомобильной и железнодорожной арок над судоходным коридором моста, передает телеканал «Звезда».

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, название мосту выберут голосованием. Опрос проведут среди жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края в 2017 году.

Керченский мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

Кстати, археологи, работающие на месте строительства Керченского моста, обнаружили при раскопках клад старинных монет и древние гидротехнические сооружения, а также захоронения знати.

В ходе работ археологи обследовали памятники разных исторических эпох - от раннего периода бронзового века до позднего Средневековья. На данный момент активный период раскопок удалось завершить на 89 объектах, ещё девять продолжают обследовать. Окончательно завершить раскопки планируется весной 2017 года.

В конце декабря в Минтрансе заявили, что строительство Керченского моста по многим параметрам завершено на 50%.

"Мы уже подошли по многим параметрам к середине реализации этого проекта", - отметил министр.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить высочайший уровень инфраструктуры в Крыму, так как более трети грузопотока через российские порты приходится на Азово-Черноморский бассейн.

"Необходимо активно использовать конкурентные преимущества выхода к Черному и Каспийскому морям, развивать транспортную инфраструктуру, удобную как для внутренних, так и трансграничных перевозок", - сказал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Владимир Путин назвал наиболее важным проектом строительство Крымского моста, так как он обеспечит полноценную интеграцию полуострова в общую транспортную систему страны.

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Крымский мост: история успеха
Темы Крым Керченский мост
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