В центральную Россию пришел 30-градусный мороз

Крепкие морозы установятся в Москве и области в ближайшее время. Температура воздуха опустится до -29 градусов, сообщают Известия со ссылкой на "Гидрометцентр". Аномальные морозы уже стоят в Тверской, Псковской, Вологодской, Нижегородской и других областях. Столбик термометра опускается ниже 30 градусов со знаком минус.

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Самой студеной станет ночь перед Рождеством. В московском регионе похолодает до минус 26, местами — до минус 29, а в Костромской области будет и минус 30. Спасатели советуют в морозы отказаться от дальних поездок и долгих пеших прогулок. Для тех, кто все-таки не захочет в праздники оставаться дома, глава МЧС Владимир Пучков поручил развернуть в столице полевые кухни с кашей и горячим чаем, которыми можно будет согреться на ВДНХ, в Кузьминках, Парке Горького, на Поклонной горе и в других местах новогодних гуляний.

СМИ сообщают, что на участках федеральных трасс в Московской области начали работу пять мобильных пунктов обогрева. Водители могут выпить там горячего чая и при необходимости получить медицинскую помощь. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

Пункты расположены на трассах М-1 "Беларусь" в Можайском районе, М-4 "Дон" в Домодедове, М-7 "Волга" в Орехово-Зуеве, М-9 "Балтия" в Волоколамском районе и М-10 "Россия" в Клинском районе. Мобильные пункты обогрева представляют собой палатки или автобусы, оборудованные обогревательными приборами.

При ухудшении погодных условий могут быть также задействованы стационарные пункты обогрева, которых в Подмосковье более 70. Они разворачиваются на базе придорожных кафе, гостиниц и других объектов.

Московские власти уже заявили, что энергетическая система в российской столице готова к рождественским морозам. Все городские службы, включая энергетиков, из-за новогодних и рождественских праздников были переведены на усиленный режим работы еще 26 декабря прошлого года.

Как ранее сообщала Правда.Ру, эта зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в этом году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

Такие погодные явления специалисты связывают с нарушением движения воздушных масс. Снегопадами и бурями, которые уже бушуют в некоторых регионах России, мы обязаны циклонам с юга. За ними ожидаются холодные массы арктического воздуха.

Кстати, начало эпохи "суровых зим" предрекли еще в прошлом году. Тогда метеорологи спрогнозировали суровую зиму, причем, не только в 2016 году, но и на протяжении 60-летнего цикла.

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