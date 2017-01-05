Спецслужбы США обвинили Россию без доступа к серверам Демпартии

Спецслужбы США, включая ФБР, сделали выводы о причастности к кибератакам "российских хакеров" без доступа к серверам Демократической партии. Все расследование проводилось частной компанией Crowdstrike, передает издание BuzzFeed.

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Согласно информации издания, которую предоставляли сразу несколько источников, в том числе на представителя пресс-службы Демпартии Эрика Уокера и неназванные, спецслужбы не занимались изучением взломанных серверов. За полгода с момента заявления ФБР о причастности к кибер-деятельности русских взломщиков не было ни разу запрошено разрешение для доступа к серверам.

Но это не помешало Бюро обвинить "хакеров, поддерживаемых Россией" во взломе сервера штаба и публикации компрометирующих Хиллари Клинтон файлов. Все эти заявления были сделаны на основании сведений, добытых и установленных Crowdstrike, которой по какой-то причине государственные службы США полностью доверяют.

К слову, основатель и один из руководителей CrowdStrike Дмитирий Альперович является ведущим экспертом Атлантического совета, аналитической структуры в Вашингтоне. Этот Атлантический совет "неправительственная непартийная организация, цель которой — "продвижение лидерства США на международной арене, основанного на центральной роли НАТО". Именно в этот совет ездили требовать "задушить Россию санкциями" Порошенко, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Михаил Касьянов, Илья Яшин, Жанна Немцова, Сергей Алексашенко.

Напомним, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны якобы стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Бывший британский дипломат Крейг Мюррей, ныне работающий на организацию WikiLeaks, конкретно по выборам в США пояснил, что утечку данных из почты Клинтон организовали не "русские хакеры", а представитель Демократической партии.

"Ни одна из утечек не поступила от русских, — говорит Мюррей. — Источник имел легальный доступ к информации. Документы были получены в результате инсайдерских утечек, а не взлома компьютеров". Экс-дипломат добавил, что он лично ездил в Вашингтон, где и состоялась передача документов.

Также известная своими разоблачениями организация WikiLeaks сообщила, что Россия никак не влияла на итоги президентских выборов в США. Специалисты WikiLeaks установили, что доказательства причастности российских хакеров к атаке на систему подсчета голосов отсутствуют.

ФБР в последние дни уходящего года успело выложить в открытый доступ доклад о тех самых пресловутых "русских хакерах". То есть американской (и мировой) публике предложили хоть что-то похожее на доказательство много месяцев звучавших обвинений. Правда, составленный всего на 13 страницах документ рождает у специалистов больше вопросов, чем ответов.

Американские СМИ уже написали, что история с "хакерами из России" зашла слишком далеко, а своим докладом об атаках ФБР просто дало дорогу преступникам со всего мира.

"Это стало приглашением для любого второстепенного злоумышленника использовать эти программы для того, чтобы выдавать свои противоправные действия за деятельность российской разведки, — считает Bloomberg.

"Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище, действуя под политическим давлением уходящей администрации и некоторых ястребов в Конгрессе", — добавляет агентство.

Румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, раскритиковал звучащие из США обвинения в адрес РФ в кибератаках, назвав их "истерией" и "фейковой войной", передает РИА "Новости".

Лазар дал интервью Fox News в тюремной камере в Румынии, откуда его вероятнее всего скоро переведут в США. В беседе с журналистом хакер назвал происходящее в США по поводу якобы российских кибератак "фейковой" (то есть поддельной) войной.

"Американцы посходили с ума из-за этих утверждений, будто русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это истерия, вы знаете?", — сказал хакер.

Он также предположил, что вся тема хакерских атак со стороны Москвы является сильно преувеличенной из-за "холодной войны".

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