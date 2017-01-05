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Источник Правда.Ру

Bloomberg: США выставляют себя на посмешище историями о российском кибермедведе

Общество

История с "российскими хакерами" в США зашла слишком далеко. Она не основана ни на каких веских публичных доказательствах, а тот факт, что сообщения о хакерских атаках часто настолько раздуты, что не достигают своей цели, является проблемой лишь для тех, кого волнуют кампании по дезинформации, а также стандарты журналистики — то есть довольно небольшой сегмент общественности. Об этом в своей статье написало агентство Bloomberg, перевод материала опубликован на портале Иносми.

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Автор статьи пишет, что новый правительственный доклад о российских атаках не достиг своей цели и теоретически может нанести реальный ущерб гораздо большему числу людей и организаций.

Власти США связали ряд вредоносных программ с российскими хакерами, и, по мнению издания, это стало приглашением для любого второстепенного злоумышленника использовать эти программы для того, чтобы выдавать свои противоправные действия за деятельность российской разведки.

"Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище, действуя под политическим давлением уходящей администрации и некоторых ястребов в Конгрессе. Ему следует перестать поступать таким образом. Ведь невозможно устанавливать исполнителей хакерских атак на основании доступных для всех программ и IP-адресов. Более того, в этом нет никакой необходимости: организациям и отдельным пользователям нужно предотвращать подобные атаки, а не искать виноватых, когда все уже свершилось и ущерб нанесен. Самой информативной частью доклада ФБР и Министерства внутренней безопасности по иронии стала та часть, в которой речь идет о мерах по снижению риска", — говорится в материале.

Напомним, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны якобы стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В декабре США объявили о новых санкциях против России. Речь идет о высылке 35 дипломатов. Белый дом также объявил о введении санкций против руководства российских спецслужб, в том числе ГРУ и ФСБ, считая их причастными к кибератакам на избирательные институты в США в период выборов президента в 2016 году.

Россия не стала отвечать "зеркально" и заниматься, как отметил президент РФ Владимир Путин, "кухонной дипломатией".

В конце года в открытый доступ наконец-то выложили доклад ФБР о тех самых пресловутых "русских хакерах". То есть американской (и мировой) публике предложили хоть что-то похожее на доказательство много месяцев звучавших обвинений. Правда, составленный всего на 13 страницах документ рождает у специалистов больше вопросов, чем ответов.

Никаких конкретных лиц авторы документа не называют. Они лишь перечисляют 48 ников (прозвищ) предполагаемых хакеров; из них только один — Tsar Team — имеет в своём составе русскоязычные морфемы. Доклад сопровожден абстрактными схемами, показывающими принцип деятельности хакерских групп, но без каких-либо конкретных подробностей.

Российские эксперты назвали доклад бездоказательным. Отсутствие "улик" подтверждают и в самой Америке. Председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес заявил Washington Examiner, что разведка не предоставила доказательств влияния России на выборы президента в США. "Исходя из увиденного мною, мы не получили от разведки доказательств того, что русские пытались помочь Трампу напрямую, — сообщил Нуньес.

Несмотря на это сенатор Бен Кардин в эфире MSNBC заявил, что проект закона об ужесточении одностороннего режима санкций в отношении России представят в Конгрессе США уже на этой неделе. По его словам, данные ограничения планируется ввести в связи с действиями "российских" хакеров в США и странах Европы, а также с событиями на востоке Украины и в Сирии.

"Президент Обама предпринял действия. Позже на этой неделе я с республиканцами представлю на рассмотрение законопроект с целью ужесточить санкции по линии Конгресса в отношении России из-за ее киберактивности против США. Москва также активно действует в киберпространстве против демократических институтов в Европе, по-прежнему присутствует на Украине и не слишком помогает в плане урегулирования кризиса в Сирии", — приводит слова сенатора ТАСС.

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Темы кибератаки выборы в США антироссийские санкции
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