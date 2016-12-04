"Ледниковый период": Ноябрь-2016 побил рекорды холода за всю историю метеонаблюдений

Ноябрь 2016 года в России стал самым холодным за последние 16 лет, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Гидрометцентра.

Фото: Официальный портал правительства Москвы

"Ноября, подобного прошедшему, в России не видели, по данным оперативного мониторинга климата, проводимого в Гидрометцентре России, с 2000 года. Холод сковал почти всю территорию страны от западной границы до Охотского моря", - говорится в сообщении.

Определил такие "температурные рекорды" ноября циклон, пришедший из Гренландии.

Средняя температура воздуха в Западной Сибири опускалась на 4-6 градусов ниже нормы. А на Урале ноябрь так вообще побил своеобразный рекорд - так холодно в этом последнем месяце осени не было с 1987 года. В Приморье таких низких температур не припоминают специалисты за всю историю метеонаблюдений.

Зато во власти аномально теплой погоды оказался арктический регион страны, где было теплее нормы на 6-12 градусов.

Надо отметить, что ноябрь выдался холодным не только в России, а также в значительной части Восточного полушария. Синоптики Чехии, Туркмении и Узбекистана тоже зафиксировали чрезвычайно низкие температуры. При этом в Западном полушарии - противоположная ситуация. По данным метеослужбы, в США и Канаде прошедший ноябрь оказался на 4-8 градусов выше нормы и стал самым теплым в истории.

Напомним, что самый холодный ноябрь со средней температурой минус 8,1 градуса принадлежит 1908 году. Самым влажным последний осенний месяц в столице был в 1977 году (выпало 140 мм).

"У природы нет плохой погоды..." Скажите это тем, кто вынужден считать минуты до посадки в теплый салон автобуса, тем, кто прыгает на одной ноге, пытаясь согреться в условиях зимнего хаоса. Для всех нас без исключения животрепещущей темой, особенно зимой, является погода и ее прогноз.

С какой долей вероятности можно определить, что день грядущий нам готовит? Возможен ли верный прогноз погоды и на какой период времени? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Вадим Заводченков, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

- Ситуация, когда метеорологи прогнозируют на завтра дождь, а день радует солнечной погодой, случается нечасто. Я даже скажу, что очень нечасто. Оправданная вероятность коротких прогнозов на сутки-трое составляет более 95 процентов.

Нельзя предусмотреть в прогнозе все: невозможно точно детализировать вплоть до улицы. Поэтому мы детализирует в более широких пределах, допустим, говорим о смещении каких-то фронтов, что они идут с запада или северо-запада.

Погода действительно сильно поменялась за последние десятилетия. Что климат меняется, собственно говоря, и дискуссий-то никаких нет. Споры идут в области того, что больше влияет на изменение климата - деятельность человека, самой природы, или это их совместные усилия, совпавшие по времени.

Полностью читайте интервью в материале Pravda.Ru "Современная метеорология: Как шаманят погоду?"

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