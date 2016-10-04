Пьяниц за рулем смогут заставить пройти "тест на идиота"

Адаптированная под российские условия мера борьбы с водителями-нарушителями Idiotentest ("тест на идиота"), которая успешно применяется в Германии, может появиться и в нашей стране.

Фото: AP

Как сообщил журналистам замначальника ГИБДД МВД России Владимир Кузин, применять её предполагается против тех, кто неоднократно попадался за рулём в пьяном виде.

В Германии тест подразумевает медицинское обследование, включающее в себя оценку психологического состояния. На него отправляют водителей, которые набрали определённое количество штрафных баллов, сообщает РИА Новости.

В России же предлагается таким образом контролировать тех, кто попадается в состоянии алкогольного опьянения. «Если он неоднократно совершает нарушения в состоянии опьянения, то его нужно контролировать», - цитирует агентство Кузина.

По его словам, с такими водителями должен проводить беседы врач-психиатр, врач-нарколог и другие специалисты.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, Минздрав России предлагает принудительно лечить водителей от наркомании, пьянства и токсикомании. Проект соответствующего федерального закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

При лишении права управления транспортным средством лица, совершившего административное правонарушение в области дорожного движения в состоянии опьянения, суд может возложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) медицинскую реабилитацию в связи с потреблением вызывающих опьянение веществ", - говорится в документе.

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