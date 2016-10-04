Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграмме заявил, что не знал о готовящемся на него покушении.
Ранее «Новая газета» писала, что в Чечне предотвратили «самую масштабную попытку» покушения на Кадырова.
«А почему я не в курсе?», - написал Кадыров в комментариями под публикацией новостного блога Kavkaz_pravda.
Позже пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал информацию в публикации "Новой газеты" выдумкой и "абсолютной ложью".
Напомним, 3 октября «Новая газета» сообщила, что в начале лета 2016 года правоохранительные службы Чечни предотвратили самую масштабную» попытку покушения на Кадырова за всю историю.
По данным издания, задержанными за попытку покушения оказались молодые люди из тейпа Беной - родного тейпа Кадырова. В резиденции Кадырова в селе Беной была заложена взрывчатка, а у задержанных нашли оружие.
Также сообщалось, что информацию о покушении на главу Чечни выдал двоюродный брат руководителя администрации главы республики Ислама Кадырова Валид.
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