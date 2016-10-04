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Источник Правда.Ру

Кадыров поймал "Новую газету" на вбросе о покушении

Общество

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграмме заявил, что не знал о готовящемся на него покушении.

Кадыров не знал о покушении на себя
источник Pravda.Ru

Ранее «Новая газета» писала, что в Чечне предотвратили «самую масштабную попытку» покушения на Кадырова. 

«А почему я не в курсе?», - написал Кадыров в комментариями под публикацией новостного блога Kavkaz_pravda.

Позже пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал информацию в публикации "Новой газеты" выдумкой и "абсолютной ложью". 

Напомним, 3 октября «Новая газета» сообщила, что в начале лета 2016 года правоохранительные службы Чечни предотвратили самую масштабную» попытку покушения на Кадырова за всю историю.

По данным издания, задержанными за попытку покушения оказались молодые люди из тейпа Беной - родного тейпа Кадырова. В резиденции Кадырова в селе Беной была заложена взрывчатка, а у задержанных нашли оружие. 

Также сообщалось, что информацию о покушении на главу Чечни выдал двоюродный брат руководителя администрации главы республики Ислама Кадырова Валид. 

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Темы покушение информация администрация Рамзан Кадыров
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