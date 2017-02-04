В Минобороны заявили, что не позволят втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе

Официальный представитель министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военное ведомство не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка "Патриот".

Фото: AP

Напомним, в 2015 году участок возле горы Гасфорта площадью 267 га за 1,4 млн руб. в год был сдан в аренду на десять лет байк-клубу "Ночные волки" распоряжением экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло. На участке собирались построить центр экстремальных видов спорта. Против выступали в то время спикер заксобрания Алексей Чалый и группа депутатов. Они требовали провести конкурс проектов и слушания. Они прошли 27 января, а уже 1 февраля правительство получило от военных письмо с отказом от идеи строить парк у горы Гасфорта.

Также сообщалось, что некоторые жители Севастополя выступили против строительства парка "Патриот" у горы Гасфорта. Так, на общественных слушаниях было отмечено, что на этом участке находятся резервный источник водоснабжения города и реликтовый лес.

"Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Поэтому попытки сделать парк "Патриот" "яблоком раздора" тщетны и недальновидны", — сказал представитель оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что проект парка "Патриот" предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика городов. "Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории", — цитирует Конашенкова ТАСС.

В среду врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников сообщил, что правительство города и оборонное ведомство решили найти для строительства парка другую площадку.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург) выразил уверенность в том, что руководство Министерства обороны РФ неправильно информировали по поводу "Патриота" в Севастополе, поэтому военное ведомство отказалось содействовать созданию парка.

"Это ошибочное решение, я сделаю всё, чтобы это решение было пересмотрено. Я думаю, человеку, который принимал решение, специально предоставили ложные сведения. Видимо, руководство Министерства обороны ввели в заблуждение", — сказал Залдостанов.

Александр Залдостанов отметил, что лично находится в Севастополе и общается с людьми, которые "поддерживают идею и хотят парк". По его словам, севастопольцы воспринимают отмену строительства "как личную обиду".

Главными виновниками отказа военных от реализации проекта в Севастополе лидер "Ночных волков" назвал экс-спикера заксобрания Алексея Чалого и севастопольского бизнесмена и общественника Олега Николаева. В частности, Чалый выступил против строительства "Патриота" на заявленной площадке. Он мотивировал свою позицию опасностью нанесения вреда экологии и резервному водохранилищу Севастополя. Чалый, однако, не был против самой идеи строительства севастопольского "Патриота", предложив найти для него другое место.

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