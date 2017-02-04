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Источник Правда.Ру

В Берлине почтили память жертв авиакатастрофы Ту-154

Общество

 

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Фото: AP

В Берлине прошла акция, приуроченная к 40-му дню с момента авиакатастрофы Ту-154 под Сочи. Активисты общественного движения "Матери против войны Берлин — Бранденбург", а также соотечественники из России, Украины и Абхазии возложили в субботу цветы к посольству РФ в ФРГ в немецкой столице.

Цветы и свечи были выложены вдоль изгороди диппредставительства со стороны улицы Унтер-ден-Линден, передает РИА Новости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 2 февраля, на 40-й день после катастрофы самолета Ту-154 совершил поминальное богослужение в Новоспасском мужском монастыре Москвы. В собор были приглашены родственники погибших и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, присутствовал мэр столицы Сергей Собянин, представители столичного правительства.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В настоящее время продолжается расследование причин катастрофы. В середине январе некоторые СМИ сообщили о том, что "загадка крушения Ту-154 раскрыта". Причинами катастрофы названы перегруз и ошибка второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками. Эти публикации были опровергнуты Минобороны РФ.

Ранее министр транспорта Максим Соколов просил СМИ воздержаться от публикации непроверенных сведений о крушении Ту-154до оглашения официальных выводов комиссии.

16 января состоялись похороны жертв крушения Ту-154. Прощание с погибшими проходили в подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище.

"Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег. Вечная память погибшим", — сказал в ходе церемонии прощания статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков.

В траурных мероприятиях также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр транспорта Максим Соколов, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, депутаты Госдумы.

Прощание с главой благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой прошло в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Доктора Лизу похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище столицы.

В конце января стало известно, что водолазы в акватории Черного моря за сутки обнаружили и подняли на поверхность около 40 обломков самолета Ту-154.

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Катастрофа Ту-154 над Сочи. 40 дней...
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