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Источник Правда.Ру

Каждый пятый американец считает Россию союзником

Общество

 

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Фото: AP

Треть жителей Америки считают Россию "недружественным государством", еще 22% рассматривают ее как "врага" Соединенных Штатов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

Четверть опрошенных не смогли определиться со своей оценкой отношений Москвы и Вашингтона. При этом каждый пятый назвал Россию "союзником" или "дружественным государством" по отношению к США.

Американцы охотнее всего называют наиболее враждебными по отношению к США странами Северную Корею и Иран, а в качестве союзников чаще всего упоминают Канаду и Великобританию.

Россия стала шестой страной в списке "врагов" США (22%) и второй (33%) после Китая (34%) среди стран, названных "недружественными".

Канада и Великобритания получили больше всего положительных оценок: 55% респондентов назвали эти государства союзниками США. При этом Канаду дружественной для США страной считают почти треть опрошенных, а Великобританию — четверть, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, издание The National Interest написало статью о том, что в Америке сложилось неверное представление о том, как и насколько Россия угрожает американским интересам. Как говорится в материале, американскому народу следует воспользоваться моментом и задуматься о том, не слишком ли он боится России.

Автор говорит о том, что, судя по заголовкам американских газет, "Россия является главным злодеем, главным внешнеполитическим врагом США". В действительности же, суть заключается в том, что хотя Россия и представляет угрозу, эта угроза изрядно преувеличена в результате войны компроматов в ходе внутриполитической борьбы в США.

Это порождает ряд проблем, в частности, враждебное отношение общественности США к России ограничивает возможности Вашингтона при выборе гибкого подхода к Москве. Эскалация напряженности в отношениях с Россией не позволяет США эффективно действовать в различных областях.

Сегодня были обнародованы результаты еще одного любопытного опроса, проведенного в США. Выяснилось, что результаты президентских выборов в способствовали ухудшению отношений 40% американцев с кем-либо из родных или друзей. Исследование было проведено социологической службой Расмуссена.

50% граждан США сообщили, что после восьмилетнего правления демократической, администрации Барака Обамы США "стали более разобщены", еще 77% заявили, что американцы теперь "менее терпимо" относятся к политическим взглядам друг друга.

Только 11% американцев считают, что уровень политической толерантности в США возрос, хотя именно эти оптимисты чаще других жаловались на подпорченные отношения с родными и близкими.

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