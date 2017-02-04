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Источник Правда.Ру

Синоптики снова обещают москвичам аномальные морозы

Общество

 

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В столицу России вернутся аномальные холода. Столбики термометров в ближайшее время опустятся до отметки минус 26 градусов. Похолодание возможно уже с 6 февраля.

"Сейчас стоит ждать довольно сильной аномалии. Температура будет ниже нормы на 7-10 градусов на европейской территории России. В частности, в центре европейской России, в Московском регионе, установится температура на 8-10 градусов ниже нормы", — цитирует главного синоптика страны Романа Вильфанда Мослента.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, после Нового года в России установились крепкие морозы. Температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Аномальные морозы стояли в Тверской, Псковской, Вологодской, Нижегородской и других областях.

Самой студеной стала ночь перед Рождеством. Синоптики были вынуждены объявить по Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, который на языке метеорологов говорит о том, что существует высокая вероятность серьезных стихийных бедствий с нанесением ущерба. В Москве было до минус 30 градусов, по области местами — до минус 35 градусов. Но абсолютный минимум температуры для 7 января был установлен в 1891 году и до сих пор не побит. Он составляет минус 34,8 градусов ниже нуля.

К слову, эта зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в этом году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

Кстати, в этом году из-за морозов жители Центра России смогли увидеть необычные природные явления. Так, в Петербурге на небе были три солнца. Такое природное явление называется Гало, а если быть точнее, это его разновидность — паргелий. Природный феномен образуется в основном из-за насыщения перистых облаков ледяными кристалликами. А еще паргелий — "родственник" радуги. Не зря многие горожане, поднявшие головы кверху, заметили в небе именно разноцветную дугу.

По словам специалистов, холода также могут вызвать еще одно необычное и красивое явление — "световые столбы" (разновидность гало). Они образуются при сильном морозе в результате отражения солнечных лучей и огней большого города от микроскопических ледяных частичек в воздухе. "Световые столбы" наблюдались над Москвой в ночь перед Рождеством в 2015 году, а также в январе 2014 года, когда температура воздуха была также ниже минус 20 градусов.

В Подмосковье, в Сергиевом Посаде, "световые столбы" видели в декабре 2016 года. По данным Гидрометцентра, в Москве воздух остыл до минус 29,9 градусов.

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