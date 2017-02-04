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Источник Правда.Ру

Москвич заявил в полицию на свою девушку, читавшую его переписку

Общество

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

23-летний житель Москвы написал заявление в полицию на свою возлюбленную из-за удаления персональных данных с телефона, а также регулярное чтение его СМС и электронной почты.

"Моя гражданская жена лазила в моём телефоне, писала людям от моего имени, отправляла сообщения и вела переписку по электронной почте. Это не останавливалось, и я обратился в полицию. Сейчас мы расстались", — негодует молодой человек.

Написав заявление в полицию, он решил проучить возлюбленную. Он заявил, что девушка не имела права лезть в телефон и тем более удалять личные сообщения и контакты, передает "Лайф".

К слову, сама девушка пояснила, что делала это "в порыве ревности".

Основным препятствием между ревнивыми девушками и гаджетами их возлюбленных становится пароль на телефоне, который сейчас ставит большинство пользователей. Недавно был назван способ взломать его за пять попыток. Для взлома человеку необходим собственный телефон, камера и специальная программа, анализирующая в режиме реального времени то, что происходит перед объективом камеры. То есть хакеру нужно направить камеру на руки жертвы, а дальше за него все сделает программа. Ей даже не нужно видеть экран, чтобы вычислить, какие узоры чертит пользователь.

Из ревности девушки иногда идут на крайние меры. На Кубани завершили расследование уголовного дела против женщины, которую обвиняют в том, что она заказала убийство соперницы.

Как сообщал интернет-портал "Кубань 24", женщина сожительствовала с мужчиной, они воспитывали совместного ребенка. Через время они расстались, мужчина ушел жить к 23-летней девушке. Это вызвало ревность у его бывшей сожительницы. Она попросила знакомого найти киллера для убийства соперницы. Тот согласился, но сообщил об этом в полицию. В роли киллера выступил сотрудник правоохранительных органов. Полагая, что соперница мертва, злоумышленница передала мужчине выданный ей сертификат на материнский капитал в размере 200 тыс. рублей. В этот момент преступницу задержали.

К слову, как ранее сообщала Правда.Ру, москвичка обратилась в полицию, чтобы найти незнакомца, с которым отлично провела время на вечеринке. 

В заявлении, которое 25-летняя девушка принесла в полицию, говорится, что в ночь на 17 декабря она была на вечеринке, с которой уехала с незнакомцем. Мужчина пропал после ночи, проведённой с ней, и девушка просит полицейских найти его.

Как рассказала оперативникам москвичка, из-за сильного алкогольного опьянения она не запомнила, с кем провела ночь после бара. Девушка надеется, что правоохранители помогут ей найти незнакомца, чтобы она вновь познакомилась с ним.

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