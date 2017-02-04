Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Скончался народный артист Георгий Тараторкин

Общество

Не стало народного артиста РСФСР, президента театрального фестиваля "Золотая маска" Георгия Тараторкина. Он скончался на 73-м году жизни.

359116.jpeg
фото: Википедия

"Георгий Георгиевич скончался после тяжелой болезни", — сказали ТАСС в Театре Моссовета, добавив, что прощание, скорее всего, состоится в театре в понедельник, 6 февраля. Место захоронения будет известно позднее.

На счету Георгия Тараторкина — десятки театральных и киноролей, самая известная из них — Родион Раскольников в фильме "Преступление и наказание" 1969 года.

Известность Тараторкину принесла роль Раскольникова в фильме 1969 года "Преступление и наказание". Любители театра запомнили его по ролям в Театре им. Моссовета. Последней работой мастера на этой сцене стал спектакль "Римская комедия". Созданный им образ поэта Диона, который противостоит власти, поражал зрителей глубиной и философским смыслом

Георгий Тараторкин родился в Ленинграде. В 1966 году окончил студию при Ленинградском ТЮЗе им. А. А. Брянцева, учился у Зиновия Корогодского и до 1974 года играл в ТЮЗе ведущие роли в большинстве спектаклей, поставленных Корогодским. С 1968 года актёр начал сниматься в кино (первый фильм — "Софья Перовская").

К 1969 году на экраны вышел фильм "Преступление и наказание" по роману Фёдора Достоевского, в котором Тараторкин создал образ Родиона Раскольникова. В 1974 году актёр получил приглашение в Театр имени Моссовета. Первой ролью стал уже сыгранный в кино Раскольников в известном спектакле Юрия Завадского "Петербургские сновидения", поставленном в 1969 году (на сцене театра в этой роли блистал Геннадий Бортников). Позже актёр сыграл ряд других ролей, включая Стрельцова в спектакле "Они сражались за Родину", Ивана в "Братьях Карамазовых", Каренина в "Живом трупе".

С 1996 года Тараторкин преподавал во ВГИКе актёрское мастерство, ведёт курс. В этом же году избран первым секретарём Союза театральных деятелей России.

За последний год страна потеряла нескольких выдающихся актеров. Накануне СМИ сообщили, что не стало легендарной "Красной Шапочки", актрисы-травести, заслуженной артистки РСФСР Зои Федоровны Булгаковой. Она скончалась на 103-м году жизни. Зоя Булгакова являлась старейшей российской актрисой.

Новосибирскую актрису приглашали в Москву. Там в 1946 году Булгакова сыграла роль маленькой Королевы в сказке С. Маршака "Двенадцать месяцев". Автору пьесы Самуилу Маршаку настолько понравилась игра Булгаковой, что он специально для нее дописал текст в роли. Однако артистка не захотела остаться в Москве. Спектакль был выдвинут на Сталинскую (Государственную) премию. На смотре детских театров в Москве роль Королевы в спектакле "Двенадцать месяцев" вновь принесла ей всесоюзное признание.

Актриса награждена премией "Человек года" в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945гг.", медалью "Ветеран труда". В 55 лет Булгакова ушла из театра. По словам актрисы, она не хотела обманывать зрителя и предпочитала остаться ребенком в памяти детей.

Ранее из жизни ушел выдающийся актер Владимир Зельдин. Он скончался на 102 году жизни. Владимир Михайлович Зельдин являлся старейшим действующим актером планеты. Несмотря на почтенный возраст, он продолжал выходить на сцену Центрального академического театра Российской Армии.

Российским зрителям Владимир Зельдин хорошо известен по ролям более чем в 40 кинокартинах, среди которых "Карнавальная ночь" (1956), "Десять негритят" (1987), "Дядя Ваня" (1970), "Принцесса на горошине" (1976), "Тридцать первое июня" (1978) и многие другие.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Джигарханян: В театре должна быть диктатура
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Польза рыбьего жира
Здоровье
Польза рыбьего жира
3 способа отрастить длинные ресницы
Красота
3 способа отрастить длинные ресницы
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Ближний Восток
Абу-Даби: О чем молчал Лавров
Мировая кооперация
Пострадавшие от глобализации берут реванш
Читательский топ
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
﻿Авиация Украины "рванула" в Крым. Результаты
Немецкий велогонщик не простил украинскому коллеге удар в лицо
Украина пригрозила Крыму флотом, авиацией и пехотой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге

Оказавшись перед выбором - предать или погибнуть, простой дагестанский лесник, отец четырех детей, предпочел умереть как герой.

Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Мир
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Происшествия
﻿Авиация Украины "рванула" в Крым. Результаты
Спорт
Немецкий велогонщик не простил украинскому коллеге удар в лицо
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России

Зачем спецслужбы США исследуют способность госструктур России и КНР пережить ядерный удар, Pravda.Ru объяснил генерал-полковник Леонид Ивашов.

"Ударить и добить": Что США готовят России
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Мир
Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Как отстоять права
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида

Председатели Народных советов ЛНР и ДНР обратились к главам России, США и Германии с просьбой "остановить Порошенко", чтобы прекратить бои и блокаду региона.

Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Общество
Полиция России готовит "супердепортацию" мигрантов
Белоруссия
"Особые отношения": Россия напомнила Лукашенко о миллиардных кредитах
Дмитрий Нерсесов Абу-Даби: О чем молчал Лавров Дмитрий Нерсесов Фархат Измайлов Ученых на свалку? Математические модели вычислят инновации Фархат Измайлов Андрей Соколов Зачем Эрнст спёр перо Нестора Андрей Соколов
Комментарии
ольга андерсон Лукашенко хочет засудить главу Россельхознадзора
владимир буканов Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
владимир буканов "Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
facebook_453298328392138 Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
рыбаков виктор "Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Яков Лапидус "Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
александр катович Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
александр катович Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
александр катович Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
vkontakte_269593481 Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?