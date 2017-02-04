Скончался народный артист Георгий Тараторкин

Не стало народного артиста РСФСР, президента театрального фестиваля "Золотая маска" Георгия Тараторкина. Он скончался на 73-м году жизни.

фото: Википедия

"Георгий Георгиевич скончался после тяжелой болезни", — сказали ТАСС в Театре Моссовета, добавив, что прощание, скорее всего, состоится в театре в понедельник, 6 февраля. Место захоронения будет известно позднее.

На счету Георгия Тараторкина — десятки театральных и киноролей, самая известная из них — Родион Раскольников в фильме "Преступление и наказание" 1969 года.

Известность Тараторкину принесла роль Раскольникова в фильме 1969 года "Преступление и наказание". Любители театра запомнили его по ролям в Театре им. Моссовета. Последней работой мастера на этой сцене стал спектакль "Римская комедия". Созданный им образ поэта Диона, который противостоит власти, поражал зрителей глубиной и философским смыслом

Георгий Тараторкин родился в Ленинграде. В 1966 году окончил студию при Ленинградском ТЮЗе им. А. А. Брянцева, учился у Зиновия Корогодского и до 1974 года играл в ТЮЗе ведущие роли в большинстве спектаклей, поставленных Корогодским. С 1968 года актёр начал сниматься в кино (первый фильм — "Софья Перовская").

К 1969 году на экраны вышел фильм "Преступление и наказание" по роману Фёдора Достоевского, в котором Тараторкин создал образ Родиона Раскольникова. В 1974 году актёр получил приглашение в Театр имени Моссовета. Первой ролью стал уже сыгранный в кино Раскольников в известном спектакле Юрия Завадского "Петербургские сновидения", поставленном в 1969 году (на сцене театра в этой роли блистал Геннадий Бортников). Позже актёр сыграл ряд других ролей, включая Стрельцова в спектакле "Они сражались за Родину", Ивана в "Братьях Карамазовых", Каренина в "Живом трупе".

С 1996 года Тараторкин преподавал во ВГИКе актёрское мастерство, ведёт курс. В этом же году избран первым секретарём Союза театральных деятелей России.

За последний год страна потеряла нескольких выдающихся актеров. Накануне СМИ сообщили, что не стало легендарной "Красной Шапочки", актрисы-травести, заслуженной артистки РСФСР Зои Федоровны Булгаковой. Она скончалась на 103-м году жизни. Зоя Булгакова являлась старейшей российской актрисой.

Новосибирскую актрису приглашали в Москву. Там в 1946 году Булгакова сыграла роль маленькой Королевы в сказке С. Маршака "Двенадцать месяцев". Автору пьесы Самуилу Маршаку настолько понравилась игра Булгаковой, что он специально для нее дописал текст в роли. Однако артистка не захотела остаться в Москве. Спектакль был выдвинут на Сталинскую (Государственную) премию. На смотре детских театров в Москве роль Королевы в спектакле "Двенадцать месяцев" вновь принесла ей всесоюзное признание.

Актриса награждена премией "Человек года" в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945гг.", медалью "Ветеран труда". В 55 лет Булгакова ушла из театра. По словам актрисы, она не хотела обманывать зрителя и предпочитала остаться ребенком в памяти детей.

Ранее из жизни ушел выдающийся актер Владимир Зельдин. Он скончался на 102 году жизни. Владимир Михайлович Зельдин являлся старейшим действующим актером планеты. Несмотря на почтенный возраст, он продолжал выходить на сцену Центрального академического театра Российской Армии.

Российским зрителям Владимир Зельдин хорошо известен по ролям более чем в 40 кинокартинах, среди которых "Карнавальная ночь" (1956), "Десять негритят" (1987), "Дядя Ваня" (1970), "Принцесса на горошине" (1976), "Тридцать первое июня" (1978) и многие другие.

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