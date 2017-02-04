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Источник Правда.Ру

Дочь Трампа не дала отцу подписать указ о дискриминации ЛГБТ

Общество

Президент США Дональд Трамп хотел отменить акт Барака Обамы о запрете дискриминации сексуальных меньшинств, однако этому помешала его дочь Иванка. Вместе с мужем, Джаредом Кушнером, она сумела переубедить Трампа возвращаться к прежним нормам. Об этом сообщило американское издание Politico.

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Фото: AP

По данным СМИ, речь идёт о неофициальном черновике документа, который бы отменял указ 2014 года, запрещавший дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на работе. Однако источники в Белом доме отмечают, что черновик содержал "некоторые идеи" по этому вопросу и вряд ли мог быть подписан Трампом.

Издание добавляет, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер ранее выступали с поддержкой прав ЛГБТ, передают Известия.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, почти сразу после инаугурации Трампа с официального сайта Белого дома исчез раздел об ЛГБТ-сообществе. Страница, посвященная лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, была предназначена для защиты прав меньшинств. Теперь же аббревиатура ЛГБТ не упоминается на сайте Белого дома вообще. Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил, что выступает против однополых браков. При этом тема поддержки сексменьшинств была приоритетной в повестке бывшего лидера страны Барака Обамы.

В середине января СМИ сообщили, что в администрации президента США Дональда Трампа появится офис первой семьи. Новый офис заменит офис первой леди в администрации главы государства. Официальные функции будет выполнять как жена Трампа Меланья, так и его 35-летняя дочь Иванка.

Что за человек Иванка Трамп, какое влияние на нее будет оказывать в политике ее супруг, еврейский медиамагнат Джаред Кушнер, Правде.Ру рассказал общественный деятель и публицист Илья Белоус:

Иванка - это как раз успешный бизнесмен, она состоялась как бизнес-леди, как личность. Поэтому для меня довольно естественно, что супруга остается присматривать за сыном, а Иванка обустраивается возле отца. Хотя я просмотрел недавнюю прессу, подтверждения от самой Иванки пока вроде как нет.

Что касается ее мужа Джареда Кушнера, то предполагается, что он будет представителем Трампа по взаимоотношениям с Израилем. Джаред Кушнер является очень ортодоксальным евреем. Это очень интересный момент. Что касается лоббирования интересов, мне кажется, что здесь просто имеет место союз американского бизнеса. И Трамп, и Кушнер будут следовать интересам американского бизнеса. Сами они представляют недвижимость, но они будут стараться поднять все американское производство. Поэтому вся эта комбинация, на мой взгляд, выглядит довольно естественной.

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