Дочь Трампа не дала отцу подписать указ о дискриминации ЛГБТ

Президент США Дональд Трамп хотел отменить акт Барака Обамы о запрете дискриминации сексуальных меньшинств, однако этому помешала его дочь Иванка. Вместе с мужем, Джаредом Кушнером, она сумела переубедить Трампа возвращаться к прежним нормам. Об этом сообщило американское издание Politico.

Фото: AP

По данным СМИ, речь идёт о неофициальном черновике документа, который бы отменял указ 2014 года, запрещавший дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на работе. Однако источники в Белом доме отмечают, что черновик содержал "некоторые идеи" по этому вопросу и вряд ли мог быть подписан Трампом.

Издание добавляет, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер ранее выступали с поддержкой прав ЛГБТ, передают Известия.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, почти сразу после инаугурации Трампа с официального сайта Белого дома исчез раздел об ЛГБТ-сообществе. Страница, посвященная лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, была предназначена для защиты прав меньшинств. Теперь же аббревиатура ЛГБТ не упоминается на сайте Белого дома вообще. Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил, что выступает против однополых браков. При этом тема поддержки сексменьшинств была приоритетной в повестке бывшего лидера страны Барака Обамы.

В середине января СМИ сообщили, что в администрации президента США Дональда Трампа появится офис первой семьи. Новый офис заменит офис первой леди в администрации главы государства. Официальные функции будет выполнять как жена Трампа Меланья, так и его 35-летняя дочь Иванка.

Что за человек Иванка Трамп, какое влияние на нее будет оказывать в политике ее супруг, еврейский медиамагнат Джаред Кушнер, Правде.Ру рассказал общественный деятель и публицист Илья Белоус:

— Иванка - это как раз успешный бизнесмен, она состоялась как бизнес-леди, как личность. Поэтому для меня довольно естественно, что супруга остается присматривать за сыном, а Иванка обустраивается возле отца. Хотя я просмотрел недавнюю прессу, подтверждения от самой Иванки пока вроде как нет.

Что касается ее мужа Джареда Кушнера, то предполагается, что он будет представителем Трампа по взаимоотношениям с Израилем. Джаред Кушнер является очень ортодоксальным евреем. Это очень интересный момент. Что касается лоббирования интересов, мне кажется, что здесь просто имеет место союз американского бизнеса. И Трамп, и Кушнер будут следовать интересам американского бизнеса. Сами они представляют недвижимость, но они будут стараться поднять все американское производство. Поэтому вся эта комбинация, на мой взгляд, выглядит довольно естественной.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!