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Источник Правда.Ру

Названы главные угрозы при покупке квартиры на вторичном рынке

Общество

Эксперты назвали варианты самых "страшных скелетов в шкафах", которых нужно опасаться будущим собственникам. По мнению риэлторов, особо внимательным стоит быть, если квартира досталась в наследство.

Названы главные угрозы при покупке квартиры на вторичной рынке

Как сообщает ИА "Дейта", нельзя исключать возможность появления других наследников, продавец может о них не знать, а может и скрывать данную информацию. Однако, если объявятся новые наследники, сделка по продаже квартиры признается недействительной. 

Подаренные квартиры также весьма неоднозначны, ведь зачастую договором дарения "прикрываются" обычные сделки. Их могут расторгнуть, если выяснится факт передачи денег, также расторгнуть сделку может и сам даритель. Он имеет право изменить свое решение, а вы лишитесь приобретения. 

По мнению специалистов, квартиры, полученные по договору ренты также могут вернуться к продавцу. Так, если пожилой человек передает свое жилье в обмен на уход до конца жизни, а после смерти владельца человек, получивший недвижимость, продает ее, родственники умершего могут оспорить перепродажу квартиры, если докажут, что уход был плохим.

Также квартира с "детскими правами" является очень хлопотной покупкой. Если владельцы выписывали детей из квартиры менее, чем за полгода до приватизации, а потом подавали документы без учета детей, чтобы не получать разрешение органов опеки на продажу жилья, все дальнейшие сделки по продаже также признаются недействительными.

Отмечается, что квартиры с использованием материнского капитала также не могут быть проданы без разрешения органов опеки, пока ребенку не исполнится 18 лет. Если в договоре купли-продажи не указывается, что квартира приобретена с помощью маткапитала, это может быть основанием для расторжения сделки со стороны органов опеки.

Выбор недвижимости - ответственный и волнительный момент. С одной стороны вы приобретаете то, что надолго станет частью вашей повседневной жизни, а с другой, не хочется переплачивать.  Поэтому довольно долгое время каждый потенциальный собственник жилья проводит в размышлениях о том, на каком именно варианте ему остановиться. Среди многочисленных вопросов далеко  не последнее место занимает выбор между первичным и вторичным рынком жилья.

Стоит отметить, что квартиры на первичном рынке имеют ряд неоспоримых преимуществ:

Во-первых, это цена. Простой анализ сайта с предложениями о продаже жилья показывает, что еще не сданные в эксплуатацию квартиры обойдутся вам значительно дешевле. Экономия может достигать 30%, и обратно пропорциональна степени завершенности строительства.

Во-вторых, выбирая квартиру в строящемся доме, вы можете повлиять на многие особенности будущего помещения: количество и расположение комнат, площадь квартиры или нюансы планировки и коммуникаций. Многие застройщики готовы внести ваши предложения в проект, если они реализуемы с технической точки зрения.

В-третьих, покупая квартиру в доме, где еще никто не жил, вы практически гарантируете себе отсутствие неблагополучных соседей. Довольно сложно быть уверенным в том, что, купив квартиру на вторичном рынке, вы не получите в придачу соседей с пагубными привычками и темным прошлым.

В-четвертых, стоит отметить, что новые квартиры превосходят сопоставимые по классу и стоимости квартиры с вторичного рынка по многим параметрам. Обычно в новых застройках используется более просторная планировка, современные материалы и предусмотрены детали, забота о которых даже не стояла в списке задач строителей хрущевок и других старых домов.

Ну и последний, довольно значимый довод в пользу новой квартиры - ее юридическая чистота. Перепродажа квартир довольно часто становится способом недобросовестного обогащения. Одна квартира может быть продана нескольким покупателям, причем без ведома ее хозяев. Покупая квартиру у проверенного застройщика, вы гарантируете себе отсутствие юридических неурядиц в будущем.

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Темы недвижимость собственность
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