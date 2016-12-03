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Источник Правда.Ру

Саудиты требуют казни женщины за фото без хиджаба

Общество

В Саудовской Аравии пользователи соцсетей оказались возмущены снимком женщины, которая решилась сделать фото без хиджаба. В её адрес стали поступать угрозы, пишет Life. ru.

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Фото: AP

Скандальное фото стало первым в микроблоге "Твиттер" под именем автора Малак аль-Шехри. Девушка сообщала, что отправилась на завтрак без хиджаба и абайи — длинного арабского платья с рукавами. Вскоре снимок был удалён.

— Этим поделилось так много людей, что дошло до экстремистов. Теперь ей угрожают, — рассказал The Independent житель Саудовской Аравии. — Она удалила свой твит, но это не помогло. Поэтому она удалила и свой аккаунт.

Теперь в сети появился хештег с требованием наказания для аль-Шехри. Однако вместе с тем многие жители страны выступили в защиту девушки. Пока одни требуют убить её, другие задаются вопросом: неужели одежда важнее, чем жизнь девушки?

Как писала Правда. Ру, полностью скрывающая лицо одежда вовсе не является обязательной для мусульманок. Она носится по решению самой женщины, а вовсе не по принуждению ее мужа, и является отнюдь не религиозным атрибутом, а чаще всего — практическим приспособлением.

Обязательным для мусульманки является ношение хиджаба, платка, закрывающего волосы. Собственно, хиджабом называется вся одежда мусульманки, с головы до ног, но на Западе понятие хиджаба сузили до одного только платка. Одежда может изменяться, но платок на голове честной женщины присутствует непременно. Но опять-таки, в этой традиции мусульманки не одиноки. Покрывало на голову надевали и в древней Греции, и в Риме. Обязательным покрывало было для иудеек и для женщин Индии.

Как ни странно, традиция ношения хиджаба соблюдалась и на Руси. Когда девочка созревала, ей полагалось носить венок с лентами, а уже на свадьбе отец надевал девице платок, с которым она уже не расставалась всю жизнь. При этом система надетых платков у русской женщины была не менее сложной, чем у мусульманок. Повойник, мягкая шапочка с околышем, надевался в будние дни, а в праздничные заменялся кокошником. Поверх него повязывался уличный плат. Все это, как и у исламских женщин, было не просто прихотью мужчин, стремившихся как можно качественнее поработить жен.

Несколько лет назад комитет по делам женщин при правительстве Таджикистана провел интересный опрос, результаты которого показали, что большинство женщин-мусульманок отказываются от светского европейского стиля одежды в пользу хиджаба ради сохранения семьи.

По данным, которые приводит Русская служба BBC, около 55 процентов участниц опроса говорят, что вынуждены надеть хиджаб по просьбе мужа, родителей, братьев и сыновей. В то же время 45 процентов таджикских женщин надели мусульманский головной убор добровольно.

Причем, как выяснилось, семь процентов сделали это не по религиозным убеждениям, а следуя моде или подражая героиням популярных в Таджикистане зарубежных телесериалов, самым известным из которых стал бразильский "Клон": его главная героиня носит красивые яркие мусульманские платки.

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Темы мусульмане Саудовская Аравия
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