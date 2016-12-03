Карякин рассказал о ненависти "слабого" Каспарова к России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал симпатии со стороны 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова к норвежцу Магнусу Карлсену. По словам Карякина, его не смущало то, что Каспаров болел за Карлсена, так как с Каспаровым он совершенно не общается, пишет Царьград.

Фото: AP

"Мое дело — играть в шахматы. А он все делает против россиян, так что естественно, что он был за Карлсена", — сказал Карякин в эфире программы "Реальная игра".

Карякин рассказал "Р-Спорт", что, по его мнению, норвежец Магнус Карлсен сильнее знаменитого советского и российского шахматиста Каспарова.

"Магнус чуть лучше. Дело не в том, что я ему проиграл. Просто норвежец — более универсальный шахматист. У Каспарова очень хорошо был поставлен дебют, тактика на очень высоком уровне, но в позиционной игре и эндшпиле он, как мне кажется, сильно уступает нынешнему Карлсену", — сказал Карякин.

После этого шахматист уточнил, что с Каспаровым он не общается, сообщает Ren-tv.

"И я не намерен делать этого, поскольку считаю, что он делает много нехороших вещей, в том числе, и для шахмат", — произнес он.

Напомним, Правда.Ру писала об уникальной схватке Карлсен-Карякин. Борьбу за звание чемпиона мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин начали 11 ноября. Они провели 12 поединков, закончившихся ничьей. Однако 26-летний Карякин уступил на тай-брейке — 1:3 (общий счет — 7:9) норвежцу Магнусу Карлсeну в матче за звание чемпиона мира на 50 ходу в четвертой партии поединка.

Кстати, после 8-й партии матча за мировую шахматную корону у норвежского шахматиста сдали нервы. После матча представители СМИ собрались на традиционную пресс-конференцию. Первым пришел норвежец. Он уже был готов отвечать на вопросы, однако конференцию не начинали из-за Карякина. Он давал интервью и поэтому задерживался. Внезапно у Карлсена сдали нервы. Он заявил, что не намерен ждать противника, махнул руками и удалился, пишет ТАСС.

И Карлсен, и Карякин, были самыми молодыми гроссмейстерами в истории ФИДЕ, в истории шахмат. Оба они представители так называемого технического поколения, то есть готовятся к играм с помощью компьютерных программ.

По словам экспертов, Карлсен и Карякин — достойные соперники друг другу. Российский шахматист умеет выходить из самых затруднительных положений. Норвежец же является шахматистом по рейтингу номер 1, сильнейшим на планете. Подробнее об этом читайте в материале: Глава ФИДЕ рассказал об уникальной схватке Карлсен-Карякин.

Поражение не остановит Сергея Карякина: он собирается продолжить борьбу за шахматную корону в 2017 году. Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов высоко оценил борьбу Карякина за звание чемпиона мира по шахматам.

В беседе с телеканалом RT Карякин сказал: "Конечно, я надеюсь, что смогу популяризировать шахматы в Крыму. С удовольствием встречусь и с руководством полуострова, и с любителями шахмат. Сейчас происходит огромный шахматный бум", — сказал он.

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