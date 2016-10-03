Учительница из Новосибирска объяснила, почему дала детям песню Михаила Круга

Учитель музыки с девятилетним стажем гимназии №16 "Французская" в Новосибирске, поддавшись на предложение детей, задала выучить ученикам седьмого класса песню Михаила Круга "Владимирский централ", за что получила выговор.

"Это было в субботу. Сегодня я пригласила учителя на беседу, выясняла причину. Она объяснила тем, что пошла на поводу у детей, с которыми у нее сложились доверительные отношения. Признала, что совершила глупость. Официально ей объявлен выговор", — сказала директор гимназии Татьяна Севостьянова РИА Новости.

По словам директора, неделю назад в конце урока с темой "Опера" ученики сказали, что им "скучно и неинтересно", а один из мальчиков предложил спеть песню "Владимирский централ". Учитель согласилась, на следующий урок дети принесли текст, а педагог, подготовившись, рассказала биографию автора. После этого они вместе спели эту песню. Таким образом, учитель попыталась заинтересовать детей и заработать авторитет.

"Для меня это было неожиданно, потому что этот репертуар абсолютно несвойственен ее (учителя) характеру. Она очень хороший, грамотный человек, не имеющий замечаний. Она написала объяснительную, за ней установлен персональный контроль — заместитель директора будет ходить к ней на уроки либо смотреть планы уроков", — сообщила Севостьянова.

В департаменте образования мэрии Новосибирска отметили, что считают изучение этого внепрограммного "произведения" в стенах гимназии неправильным.

"Безусловно, мнение детей игнорировать нельзя, но учителю, принимая окончательное решение, следовало посоветоваться с коллегами и учесть возможную реакцию родителей", — говорится в официальном комментарии.

Отметим, Михаил Круг — один из наиболее известных представителей жанра "русский шансон". Песня "Владимирский централ" написана от лица заключенного тюрьмы во Владимире.

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