Социологи: 61% россиян сообщил о честности выборов, 50% довольны

Россияне в целом положительно оценивают ситуацию в стране при сохранении тревожности относительно будущего.

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ВЦИОМ выявил повышение уровня положительных оценок россиянами ситуации в стране при сохранении тревожности относительно будущего.

Как пишут Известия, индексы социальных оценок, фиксирующие мнение россиян о своей жизни и положении в стране, в сентябре достигли максимумов по сравнению с прошлыми месяцами 2016 года.

При этом несколько снизились и отрицательные эмоции по поводу ожидаемой ситуации в стране.

Индекс социальных оценок, разработанный Всероссийским центром изучения общественного мнения, рассчитывается как разница между ответами респондентов о проблемах «они уже позади» и суммой ответов «переживаем их сейчас» и «они еще впереди». Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее смотрят граждане в будущее.

Отметим, что в месяц проведения выборов в Государственную думу изменилась оценка общей ситуации в стране россиянами. За этот период индекс социальных оценок взлетел с 1 пункта (показатель августа) до 18 пунктов (показатель сентября), став самым высоким в нынешнем году. По сравнению с началом года социологи отмечают еще более ощутимый прирост - c февраля тех, кто положительно оценивает ситуацию в России, стало гораздо больше - индекс оценок вырос на 34 пункта. Доля положительно оценивающих ситуацию в стране выросла с 48% опрошенных в августе до 57% в сентябре, а показатель отрицательных оценок, в свою очередь, снизился с 47 до 39% от числа участников опроса.

Как напоминает Политонлайн, международная миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ опубликовала заявление о предварительных результатах и сделала выводы о голосовании 18 сентября.

Эксперты, главным образом, присоединились к заявлениям российских и международных наблюдателей об открытости выборов, их конкурентности, улучшениях избирательного законодательства и эффективности работы ЦИК России.

В частности, в меморандуме миссии говорится, что "выборы в Государственную Думу 18 сентября были проведены Центральной избирательной комиссией открыто".

По мнению международных наблюдателей, "законодательная база является исчерпывающей и может служить приемлемой основой для проведения выборов". Также они отметили, что "с момента проведения выборов в Государственную Думу в 2011 г., избирательная система была преобразована из пропорциональной в смешанную, а также был снижен процентный порог для прохождения в парламент".

Что характерно, тот же "Левада-центр" выяснил, что 65% граждан не знакомы или лишь "приблизительно знакомы" с тем, какие партии будут представлены на Охотном Ряду. Только треть опрошенных знает, что за партии теперь можно считать думскими. В КПРФ и ЛДПР заявили, что это связано с низким уровнем интереса к политике, который уже привел к падению явки. В "Единой России" считают, что "это нормальные данные для нормальной страны".

24% вовсе не знают, какие партии провели своих депутатов в Госдуму, а 41% респондентов уверяют социологов, что "приблизительно знают", что за партии теперь представлены в Думе. 36% уверены, что знают верный ответ.

Экс-депутат Госдумы от "Единой России", советник секретаря генсовета партии Александр Хинштейн сказал, что "это нормальные данные для нормальной страны". "Если провести опрос в Европе или США, результаты будут примерно такими же",- говорит господин Хинштейн.

Вопрос о том, сколько эти партии получили процентов голосов, вызывает еще большее затруднение. 30% граждан признают, что не знают ответа, 44% говорят, что знают примерный ответ, и лишь 26% полагают, что не ошибаются.

Собственно говоря, общий вывод у ВЦИОМ такой, что 30% респондентов уверены в честности выборов, еще 18% говорят о минимальных нарушениях, а дальше еще 16% о нарушениях, но не повлиявших на результат. То есть на выходе имеется показатель в 61%.

Напомним, ранее глава «Левада-центра», объявил о фактической приостановке работы своей организации. Связано это с тем, что Минюст все же присудил центру статус «иностранного агента». В интервью СМИ Гудков говорит о том, что это «клевета и бред», что «Левада» никаких денег от правительственных иностранных организаций не получала, и вообще теперь центру конец.

Если ближе к тексту, то вот слова Гудкова: «Устранить нарушения - значит отказаться от партнерства с зарубежными исследовательскими центрами и коммерческими фирмами. Это очень важный для нас источник денег, которые мы потом перераспределяем на собственные исследования. Других источников финансирования у нас нет».

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