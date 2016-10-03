Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Социологи: 61% россиян сообщил о честности выборов, 50% довольны

Общество

Россияне в целом положительно оценивают ситуацию в стране при сохранении тревожности относительно будущего.

Социологи: 61проц. россиян сообщил о честности выборов, 50проц. довольны
Фото: AP

ВЦИОМ выявил повышение уровня положительных оценок россиянами ситуации в стране при сохранении тревожности относительно будущего. 

Как пишут Известия, индексы социальных оценок, фиксирующие мнение россиян о своей жизни и положении в стране, в сентябре достигли максимумов по сравнению с прошлыми месяцами 2016 года.

При этом несколько снизились и отрицательные эмоции по поводу ожидаемой ситуации в стране.

Индекс социальных оценок, разработанный Всероссийским центром изучения общественного мнения,  рассчитывается как разница между ответами респондентов о проблемах «они уже позади» и суммой ответов «переживаем их сейчас» и «они еще впереди». Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее смотрят граждане в будущее.

Отметим, что в месяц проведения выборов в Государственную думу изменилась оценка общей ситуации в стране россиянами. За этот период индекс социальных оценок взлетел с 1 пункта (показатель августа) до 18 пунктов (показатель сентября), став самым высоким в нынешнем году. По сравнению с началом года социологи отмечают еще более ощутимый прирост - c февраля тех, кто положительно оценивает ситуацию в России, стало гораздо больше - индекс оценок вырос на 34 пункта. Доля положительно оценивающих ситуацию в стране выросла с 48% опрошенных в августе до 57% в сентябре, а показатель отрицательных оценок, в свою очередь, снизился с 47 до 39% от числа участников опроса.

Как напоминает Политонлайн, международная миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ опубликовала заявление о предварительных результатах и сделала выводы о голосовании 18 сентября.

Эксперты, главным образом, присоединились к заявлениям российских и международных наблюдателей об открытости выборов, их конкурентности, улучшениях избирательного законодательства и эффективности работы ЦИК России.

В частности, в меморандуме миссии говорится, что "выборы в Государственную Думу 18 сентября были проведены Центральной избирательной комиссией открыто".

По мнению международных наблюдателей, "законодательная база является исчерпывающей и может служить приемлемой основой для проведения выборов". Также они отметили, что "с момента проведения выборов в Государственную Думу в 2011 г., избирательная система была преобразована из пропорциональной в смешанную, а также был снижен процентный порог для прохождения в парламент".

Что характерно, тот же "Левада-центр" выяснил, что 65% граждан не знакомы или лишь "приблизительно знакомы" с тем, какие партии будут представлены на Охотном Ряду. Только треть опрошенных знает, что за партии теперь можно считать думскими. В КПРФ и ЛДПР заявили, что это связано с низким уровнем интереса к политике, который уже привел к падению явки. В "Единой России" считают, что "это нормальные данные для нормальной страны".

24% вовсе не знают, какие партии провели своих депутатов в Госдуму, а 41% респондентов уверяют социологов, что "приблизительно знают", что за партии теперь представлены в Думе. 36% уверены, что знают верный ответ.

Экс-депутат Госдумы от "Единой России", советник секретаря генсовета партии Александр Хинштейн сказал, что "это нормальные данные для нормальной страны". "Если провести опрос в Европе или США, результаты будут примерно такими же",- говорит господин Хинштейн.

Вопрос о том, сколько эти партии получили процентов голосов, вызывает еще большее затруднение. 30% граждан признают, что не знают ответа, 44% говорят, что знают примерный ответ, и лишь 26% полагают, что не ошибаются.

Собственно говоря, общий вывод у ВЦИОМ такой, что 30% респондентов уверены в честности выборов, еще 18% говорят о минимальных нарушениях, а дальше еще 16% о нарушениях, но не повлиявших на результат. То есть на выходе имеется показатель в 61%. 

Напомним, ранее глава «Левада-центра», объявил о фактической приостановке работы своей организации. Связано это с тем, что Минюст все же присудил центру статус «иностранного агента». В интервью СМИ Гудков говорит о том, что это «клевета и бред», что «Левада» никаких денег от правительственных иностранных организаций не получала, и вообще теперь центру конец.

Если ближе к тексту, то вот слова Гудкова: «Устранить нарушения - значит отказаться от партнерства с зарубежными исследовательскими центрами и коммерческими фирмами. Это очень важный для нас источник денег, которые мы потом перераспределяем на собственные исследования. Других источников финансирования у нас нет».

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы опрос вциом выборы россияне позитивная оценка
Комментарии
Почему хирурги забывают предметы в животах пациентов
Здоровье
Почему хирурги забывают предметы в животах пациентов
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Политика Варшавы: Интриги, скандалы, русофобия
Эмиграция
Князь Трубецкой: "Моя родина – Франция, а Отечество – Россия"
Энергетика
Шахтер: Уголь важнее газа и нефти
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
На человека влияет даже его номер телефона
Дипломаты заявили: США упорно идут к третьей мировой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
Общество
Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"

Российской академии образования предлагает школьникам изучение Библии взамен произведений Толстого и Достоевского.

Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Родственники погибших в MH-17 начали судить Украину
Украина
Родственники погибших в MH-17 начали судить Украину
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Владимир Губарев Мгновения жизни академика Счастливцева Владимир Губарев Любовь Люлько Зачем России пакистанская грусть? Любовь Люлько Дмитрий Нерсесов JASTA: Америка превыше всего Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Spontan Morale Власти Финляндии рассказали о своей роли в расследовании гибели "Боинга" над Донбассом
АДОЛЬФ АНТОНОВИЧ Бурджанадзе покаялась перед Путиным за Грузию
владимир пак Британцы требуют остановить антироссийскую пропаганду
Google_103613878521569645509 Князь Трубецкой: "Моя родина – Франция, а Отечество – Россия"
facebook_1647345145555722 Дрезден: Немецкие террористы атаковали снова
Александр Лысенок Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
vkontakte_177038495 Япония клянется, что не зависит от США
DedTihon1 Россию снова захлестнули слухи о терактах. Что делать?
Денис Матвиенко(Одноклассники) На семейных дебоширов найдут управу
Райдер Черный Пронесшему флаг России белорусу подарят квартиру
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?