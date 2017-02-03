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Скончалась старейшая актриса России

Общество

3 февраля не стало легендарной актрисы-травести, заслуженной артистки РСФСР Зои Федоровны Булгаковой. Она скончалась на 103-м году жизни. Зоя Булгакова являлась старейшей российской актрисой.

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Фото: Новосибирский академический молодежный театр ГЛОБУС

Зоя Булгакова родилась в Ново-Николаевском 24 декабря 1914 года в многодетной семье. Ее отец был извозчиком, мать воспитывала пятерых детей. В Новосибирском театре юного зрителя, который теперь известен как "Глобус", она стала играть в 1930 году, став одной из первых выпускниц созданной при нем театральной студии. Играла она в детском театре 30 лет, на счету Зои Булгаковой более 70 ролей. Особенно хорошо актрисе удавалось играть в амплуа "травести", то есть, исполнять роли детей.

В 1932 году закончила студию при Новосибирском театре юного зрителя (ныне Новосибирский театр "Глобус"). В 19303–1960 годах служила актрисой-травести в Новосибирском ТЮЗе.

Имя Зои Фёдоровны внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области как лауреата областной премии "Честь и достоинство" (2001).

Роль Красной Шапочки Зоя Булгакова исполняла в постановках театра разных лет — от 1937 до 1955 годов, три года она играла Герду в "Снежной королеве". В число её ролей вошли традиционные для детского театра Кот в сапогах, Конёк-Горбунок, Снегурочка, Золушка, Зайка-Зазнайка и Митиль.

"Я всю жизнь играла мальчиков и девочек, — рассказала Зоя Булгакова. — Амплуа "травести" вообще редкость в театре, поэтому невостребованности я никогда не ощущала. Кстати, роли мальчишек у меня всегда получались лучше, чем образы девочек. Может быть, потому, что характер у меня боевой: по крышам, деревьям и заборам я лазила порой лучше иного мальчишки".

В 1935 году Новосибирский тюз поставил свою первую сказку "Конёк-Горбунок", в котором Зоя Булгакова сыграла главную роль фантастического друга Иванушки — Конька-Горбунка. За "Коньком" на сцену театра пришли: "Синяя птица" М. Метерлинка (1936), "Красная Шапочка" (1937), "Кот в сапогах" Л. Ф. Макарьева по Ш. Перро (1938), "Снежная королева" (1939).

В 1940 году спектакль "Снежная королева" был показан в Москве на Первом Всесоюзном смотре детских театров, где принёс Новосибирскому тюзу первое большое творческое признание, и где именно Булгаковой-Герде спектакль был обязан своим успехом у зрителей. В этом же году актриса сыграет свою единственную "взрослую" сказочную роль — Снегурочку в весенней сказке великого русского драматурга А. Н. Островского, сообщает на сайте Новосибирского молодежного театра.

Актрису приглашали в Москву. Там в 1946 году Булгакова сыграла роль маленькой Королевы в сказке С. Маршака "Двенадцать месяцев". Автору пьесы Самуилу Маршаку настолько понравилась игра Булгаковой, что он специально для нее дописал текст в роли. Однако артистка не захотела остаться в Москве. Спектакль был выдвинут на Сталинскую (Государственную) премию. На смотре детских театров в Москве роль Королевы в спектакле "Двенадцать месяцев" вновь принесла ей всесоюзное признание.

Искусству Булгаковой были присущи трогательная искренность и лиризм, виртуозное владение интонацией, с помощью которой она вводила зрителей в атмосферу сказки, заражала своим ярким видением её поэтического строя и светлым чувством юмора.

Актриса награждена премией "Человек года" в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945гг.", медалью "Ветеран труда".

В 55 лет Булгакова ушла из театра. По словам актрисы, она не хотела обманывать зрителя и предпочитала остаться ребенком в памяти детей.

Прощание с актрисой состоится 6 февраля 2017 года в новосибирском Доме Актера.

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