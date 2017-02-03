Судья из Тюмени хотел признать экстремистским... рецепт динамита из игры "Майнкрафт"

Статью о создании динамита в компьютерной игре "Майнкрафт" судья Заводоуковского районного суда Тюменской области счел является информацией о способе изготовления взрывчатых веществ, запрещенной на территории РФ.

С таким выводом не согласились в Роскомнадзоре, о чем говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице надзорного органа в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы направили обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение. Оперативно был получен ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по исполнению этого решения пока не применять", - говорится в сообщении.

Чтобы не быть голословными, на своей странице в соцсети Роскомнадзор выложил скриншот материала, где "вся подозрительная информация предусмотрительно замазана".

Фото: vk.com

"Майнкрафт" - это компьютерная инди-игра в жанре песочницы с элементами симулятора выживания и открытым миром. Разработана она была шведским программистом Маркусом Перссоном, а позднее стала выпускаться основанной Перссоном компанией Mojang. В 2014 году компания Mojang и права на Minecraft были приобретены американской компанией Microsoft за 2,5 миллиарда долларов США.

К сожалению, экстремистская информация в интернете чаще всего бывает настоящей, а не как в этой компьютерной игре. Правда.Ру, рассказывала о том, что за 2016 год спецслужбы России совместно с правоохранительными органами страны выявили почти 26 тысяч экстремистских и террористических интернет ресурсов.

Кроме того, по словам главы ФСБ Александра Бортникова, благодаря слаженной работе структур, была пресечена и преступная пропаганда ряда экстремистских организаций и групп в сети интернет, в которых по всему миру состояли более 100 тысяч последователей, распространявшего радикальные идеи, осуществлявшего рекрутирование боевиков в состав международных террористических организаций, а также сбор средств для финансирования международной террористической организации "Исламское государство" (запрещенная в РФ).

Пропаганда экстремизма - это основная "головная боль" и Роскомнадзора. Экстремисты профессионально подходят к использованию маркетинга и средств пиара для пропаганды своих идей, Роскомнадзор намерен активно бороться с этим.