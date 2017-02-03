Историк: Февральская революция — это первый Майдан

В России хотят переписать учебники истории. Февральскую революцию предлагают назвать переворотом 1917 года. Соответствующее обращение министру образования Ольге Васильевой направил зампред Комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов.

фото: Википедия

По мнению парламентариев, события столетней давности не должны расцениваться как нечто позитивное, а потому терминологию стоит поменять. Слово "переворот" напомнит о дворцовых заговорах.

Стоит ли переписывать историю, Правда.Ру спросила у кандидата исторических наук, биографа Николая Второго Петра Мультатули.

— Ваше мнение — надо ли менять записи в учебниках и революцию называть переворотом?

— Абсолютно согласен, это никакая не революция, это государственный переворот, который был в виде якобы псевдореволюционных событий. Это новые технологии, которые мы сегодня видим в современном мире на примере Майдана, Болотной площади и других. Тем же самым был февральский переворот. Когда внешне была создана якобы революционная ситуация, которой не было, когда вышли женщины-боевики, это был переворот против государя, группы лиц из военных, промышленников, и, главное, кадетской оппозиции Государственной думы.

— Депутат говорит, что зря революция показана с положительной стороны…

— Приятно, что люди так говорят. А как можно революцию считать положительным явлением? Как мы можем разговаривать о каком-то нашем будущем, если мы будем признавать революцию великими событиями? Как мы потом будем объяснять, что какие-то революции хорошие, а какие-то — плохие? Значит, Февраль, Октябрь это хорошо, а Майдан и Болотная площадь — плохо, что ли?

Любая революция — преступление против собственной страны. Любая революция ведет к распаду государства. Любая революция ведет к страданиям и бедствиям. И революция, как способ решения социальных проблем, должна быть категорически неприемлема для любого нормального общества. Люди, которые защищают революцию ← это либо сумасшедшие, либо люди государственные, которые готовы на государственное преступление. Только так. Это как у нас будут хорошие террористы, и плохие? Нет, все террористы плохие, и все революции плохие.

— В те времена какой поворот событий был бы на благо России?

— На благо России надо было всему обществу объединяться вокруг императора Николая II и вести свою страну к победе над внешним врагом в священном единении, как говорил государь. А потом уже, в мирное время, решать социальные вопросы, какие были. А их, кстати говоря, благополучно решали без всяких революций в императорской России.

Революция откинула Россию на века назад в экономическом, техническом плане. Понадобились миллионные жертвы, понадобилась Гражданская война, понадобилась Великая Отечественная война и та демографическая яма, в которой мы до сих пор находимся благодаря революции. Революция февральская, а потом октябрьский переворот, привел к геноциду целых сословий Российской Империи. И как можно вообще говорить о революции положительно? Поэтому я согласен с суждениями.

— Какова основная причина, почему она все-таки состоялась?

— Ни одна революция не происходит по социальным причинам, никогда. Все революции имеют под собой духовные причины. А все социальные причины идут на втором плане. Потому что все социальные причины решаются, в той или иной степени, правительством. А революционеры никогда ни одной социальной проблемы не решают, они просто говорят, что мы решим, уничтожив правительство. Но как только они уничтожают правительство, они ничего решать не умеют, никогда, они ввергают страну в какую-то кровавую бойню, и все заканчивается катастрофой и отбрасыванием страны на столетия назад.

А если брать февральские события, конечно, их можно было избежать, если бы наше общество было проникнуто осознанием долга перед своей страной, перед своим царем и перед Богом. Если бы наше общество было таким же патриотичным, как был наш государь, и наше воинство, которое сражалось на фронтах. Мы же побеждали в этой войне, это вранье большевистское, что мы проигрываем. Войну проиграли февралисты и большевики, вот они и есть те люди, которые проиграли Первую мировую войну. А Империя войну не проигрывала. На 2 марта 1917 года наши войска стояли на территории Австро-Венгрии, на территории Османской Империи, наши войска нанесли в 16 году тяжелейшие поражения противнику. Это так называемый Брусиловский прорыв, и взятие Эрзурума на Кавказе, и не только. Мы освободили огромные территории. Османская Империя была на краю гибели. О каких поражениях можно вести речь?

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