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Источник Правда.Ру

Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге

Общество

Оказавшись перед выбором - предать или погибнуть, простой дагестанский лесник, отец четырех детей Зейнутдин Батманов предпочел умереть как герой. По словам близких,  на его месте так поступил бы любой патриот своей страны.

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Зейнутдин Батманов, фото из семейного архива

Жители села Икра в Дагестане называют Зейнутдина Батманова настоящим героем и просят представить его к государственной награде.

Эта трагедия случилась в 2015 году, но известно стало  о подвиге лесника лишь недавно, после того, как один из боевиков, входивших в Южную бандгруппу, по имени Нариман Баширов рассказал о ней на допросе в полиции. 

Во время планирования атаки на Курахский блокпост бывший главарь группировки по имени Абу Ясир (Гасан Абдуллаев) приказал остановить первый попавшийся автомобиль и загрузить в него бомбы. Боевики поймали "Ниву", в ее салоне была молодая семья с ребенком.

Как рассказывает вдова Зейнутдина Джамиля Батманова, работа ее мужа не была опасной. Когда он отправлялся на обход леса, ей и в голову не приходила мысль, что ее супруг может не вернуться назад к своей семье.

5 мая 2015 года, в один из обычных рабочих дней, Зайнудин, обходя свой лесной участок, услышал плач ребенка и пошел на него. В глубине чащи лесник увидел, как на коленях перед вооруженными людьми стоят молодые мужчина и женщина. А между деревьями лежит маленький сверток с малышом, который не перестает плакать.

Батманов понял, что происходит, и вышел к шестерым бандитам, надеясь вызволить семью. Он смог уговорить боевиков отпустить беззащитных людей. Но остался вместо них в заложниках.

Семья, которую спас лесничий, после освобождения сразу сообщила в полицию о том, что произошло. Весь день эта территория была оцеплена, а позже Зейнутдина Батманова нашли в лесу мертвым.

"Мне даже в голову не приходило, что такое может случиться. Всё было как всегда. А потом нам сказали, что его захватили бандиты. Но я всё равно думала, может, он найдёт с ними общий язык. Может, им деньги нужны были, может, что-то потребуют. Я бы всё отдала. Я всё надеялась, что он вернётся. А после обеда сказали, что всё, его нашли уже", -  рассказывает вдова лесника Джамиля Батманова.

"Зейнутдин умел разговаривать с людьми. Смог уговорить боевиков освободить семью. О том, что брат у бандитов в руках, нам начальник РОВД сообщил. Мы ждали его до следующего утра. Не дождались", - вспоминает брат лесника Батман Батманов.

Как оказалось, простой егерь спас не только семью, но и сотрудников полиции, когда отказался от сделки с боевиками.

Среди контактов в телефоне Батманова разбойники увидели номер начальника РОВД Курахского района. Они велели леснику вызвать полицейского в лес, соврав, что нашел труп во время обхода. Обещали, что когда «встретят» сотрудника правоохранительных органов «как положено», то отпустят Зейнутдина.

Лесной инспектор отказался звонить сотруднику полиции, сказав: "Как я после этого буду людям в глаза смотреть? Лучше расстреляйте меня". За неповиновение мужчину убили выстрелом в затылок.

На месте трагедии в лесу до сих пор лежат детали машины Зейнутдина и его рубашка. По словам Батмана, все жители села благодарны леснику и считают его достойным самых высших наград. Батман уверен, что на месте Зейнутдина так поступил бы каждый человек.

"Он сказал: "Как я буду потом смотреть в глаза людям?". Он не мог по-другому поступить, он патриотом был. Мы долго думали, почему его расстреляли. И вот нашли ответ. Это героический поступок. Каждый человек поступил бы так. Потому что живём мы в России, в Дагестане. Это наша Родина, наш народ", - рассказал  брат погибшего Батман Батманов в беседе с Life.

Никто не знает, о чем думал думал Зейнутдин в последние минуты своей жизни, но по словам тех, кто его знал, иначе поступить он бы не смог.

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