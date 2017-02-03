Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге

Оказавшись перед выбором - предать или погибнуть, простой дагестанский лесник, отец четырех детей Зейнутдин Батманов предпочел умереть как герой. По словам близких, на его месте так поступил бы любой патриот своей страны.

Зейнутдин Батманов, фото из семейного архива

Жители села Икра в Дагестане называют Зейнутдина Батманова настоящим героем и просят представить его к государственной награде.

Эта трагедия случилась в 2015 году, но известно стало о подвиге лесника лишь недавно, после того, как один из боевиков, входивших в Южную бандгруппу, по имени Нариман Баширов рассказал о ней на допросе в полиции.

Во время планирования атаки на Курахский блокпост бывший главарь группировки по имени Абу Ясир (Гасан Абдуллаев) приказал остановить первый попавшийся автомобиль и загрузить в него бомбы. Боевики поймали "Ниву", в ее салоне была молодая семья с ребенком.

Как рассказывает вдова Зейнутдина Джамиля Батманова, работа ее мужа не была опасной. Когда он отправлялся на обход леса, ей и в голову не приходила мысль, что ее супруг может не вернуться назад к своей семье.

5 мая 2015 года, в один из обычных рабочих дней, Зайнудин, обходя свой лесной участок, услышал плач ребенка и пошел на него. В глубине чащи лесник увидел, как на коленях перед вооруженными людьми стоят молодые мужчина и женщина. А между деревьями лежит маленький сверток с малышом, который не перестает плакать.

Батманов понял, что происходит, и вышел к шестерым бандитам, надеясь вызволить семью. Он смог уговорить боевиков отпустить беззащитных людей. Но остался вместо них в заложниках.

Семья, которую спас лесничий, после освобождения сразу сообщила в полицию о том, что произошло. Весь день эта территория была оцеплена, а позже Зейнутдина Батманова нашли в лесу мертвым.

"Мне даже в голову не приходило, что такое может случиться. Всё было как всегда. А потом нам сказали, что его захватили бандиты. Но я всё равно думала, может, он найдёт с ними общий язык. Может, им деньги нужны были, может, что-то потребуют. Я бы всё отдала. Я всё надеялась, что он вернётся. А после обеда сказали, что всё, его нашли уже", - рассказывает вдова лесника Джамиля Батманова.

"Зейнутдин умел разговаривать с людьми. Смог уговорить боевиков освободить семью. О том, что брат у бандитов в руках, нам начальник РОВД сообщил. Мы ждали его до следующего утра. Не дождались", - вспоминает брат лесника Батман Батманов.

Как оказалось, простой егерь спас не только семью, но и сотрудников полиции, когда отказался от сделки с боевиками.

Среди контактов в телефоне Батманова разбойники увидели номер начальника РОВД Курахского района. Они велели леснику вызвать полицейского в лес, соврав, что нашел труп во время обхода. Обещали, что когда «встретят» сотрудника правоохранительных органов «как положено», то отпустят Зейнутдина.

Лесной инспектор отказался звонить сотруднику полиции, сказав: "Как я после этого буду людям в глаза смотреть? Лучше расстреляйте меня". За неповиновение мужчину убили выстрелом в затылок.

На месте трагедии в лесу до сих пор лежат детали машины Зейнутдина и его рубашка. По словам Батмана, все жители села благодарны леснику и считают его достойным самых высших наград. Батман уверен, что на месте Зейнутдина так поступил бы каждый человек.

"Он сказал: "Как я буду потом смотреть в глаза людям?". Он не мог по-другому поступить, он патриотом был. Мы долго думали, почему его расстреляли. И вот нашли ответ. Это героический поступок. Каждый человек поступил бы так. Потому что живём мы в России, в Дагестане. Это наша Родина, наш народ", - рассказал брат погибшего Батман Батманов в беседе с Life.

Никто не знает, о чем думал думал Зейнутдин в последние минуты своей жизни, но по словам тех, кто его знал, иначе поступить он бы не смог.

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