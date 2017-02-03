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Источник Правда.Ру

Шах и мат, Украина: Сергей Карякин высказался по поводу воссоединения Крыма с Россией

Общество

Известный шахматист Сергей Карякин выразил своё мнение по вопросу воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Он отметил, что родился в Симферополе и имеет полное право высказаться по этому вопросу.

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vk.com, страничка Сергея Карякина

"Я полностью поддерживаю историю с возвращением Крыма", — сказал Карякин в интервью RT.

Сергей Карякин в возрасте 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесён в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году одержал победу в турнире претендентов и стал соперником действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Он также обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года и чемпион мира по быстрым шахматам.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

Недавно Правда.Ру сообщала о звонке жителя Харькова в прямой эфир телеканала News One. Зритель поинтересовался, почему Россия, которую ведущие называют "агрессором", заботится о жителях Крыма больше, чем это делала Украина. Он посетовал, что у крымчан пенсия в четыре раза выше, чем у него.

"Медицина бесплатная, газ намного дешевле и так далее. Получается, кто агрессор тогда?" — недоумевает мужчина, представившийся Михаилом.

Напомним, Россия не раз говорила, что возвращение Крыма в состав РФ — не дискуссионный вопрос.

"Нужно уважать выбор людей (в Крыму), не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии", — заявил президент Владимир Путин, "За воссоединение с РФ проголосовали более 90% крымчан".

"У нас не было там (в Крыму) никаких боевых действий, там никто не стрелял. Никто никого не убивал. Демократия — это политика, основанная на воле народа. Как выясняется воля народа? В современном мире — с помощью голосования",- заключил он.

Надо сказать, что признают полуостров российским и на Украине. Официальный представитель страны в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук заявил, что Крым является частью России и под контроль киевских властей не вернется. Медведчук в интервью радио "Свобода" пояснил, что "де-факто, к сожалению, он [Крым] принадлежит России. Не ожидайте, что полуостров будет возвращен Украине".

По его словам, что киевские власти сами оттолкнули жителей Крыма. Медведчук подчеркнул, что "если власти Украины хотели бы вернуть полуостров, они бы не прекратили поставки электроэнергии, не перекрыли воду, не объявили экономическую блокаду, не препятствовали грузоперевозкам".

Также лидер французской партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM-TV заявила, что возвращение Крыма в состав России было законным. "Я не считаю, что присоединение (Крыма) было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России. Не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум",- сказала Ле Пен.

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