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Источник Правда.Ру

"Сбегающая" из Донецка миссия ОБСЕ попала на видео

Общество

 

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скриншот с видео на youtube

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как три машины миссии ОБСЕ уезжают из города. Автор записи поиронизировал над происходящим, отметив, что представители ОБСЕ слишком уж торопятся, и их отъезд скорее похож на бегство.

"Вот наша доблестная ОБСЕ в Донецке. Одна, вторая машина, а вот и третья — с прицепом, уже с вещами", — цитирует его РИА Новости.

На кадрах видно, как машины обгоняют впереди идущие авто, явно спеша покинуть город. 

Напомним, накануне в сети появились кадры, на которых запечатлены танки Вооруженных сил Украины, размещенные среди жилых домов в Авдеевке. Видеозапись опубликовал корреспондент "Би-би-си" Том Барридж в своем аккаунте в Twitter.

"В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые, по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается", — написал журналист.

Также была размещена фотография, где четко видны в жилом секторе два танка ВС Украины, а рядом безучастно стоят джипы наблюдателей ОБСЕ. Работу наблюдателей ОБСЕ иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть такая работа — танки не замечать", — отметила она.

Правда, позже танки все-таки заметили. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наличие нескольких украинских танков в Авдеевке. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия. На украинской стороне были также зафиксированы ракетные системы залпового огня БМ-21, которые двигались на восток в районе населенного пункта Нетайлово (к северо-западу от Донецка), а также к юго-востоку от районного центра Волноваха.

Правда, на Украине поспешили прокомментировать, что танки не воюют, а просто стоят. В сообщении пресс-центра спецоперации силовиков в Facebook говорится, что техника находится в оперативном резерве вооруженных сил Украины и участия в боевых действиях в Донбассе не принимает.

Добавим, также сегодня Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена обстрелом с украинской стороны журналистов в Донбассе, сообщает РИА "Новости".

Сотрудник российского внешнеполитического ведомства назвала произошедшее грубым нарушением норм и стандартов международного права.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с безопасностью журналистов в этом регионеМы расцениваем этот инцидент как грубое нарушение норм и стандартов международного гуманитарного права", — сказала она на брифинге.

Также она выступила с критикой в адрес западных коллег и правозащитников, которые не отреагировали на обстрел украинской армией российских журналистов.

— Наши западные коллеги выступают инициаторами защиты. А то, что обстреляли журналистов в Донбассе, это никого не интересует. А знаете, что самое циничное? В Киеве проходит конференция по свободе СМИ. Мы расцениваем обстрел журналистов как грубое нарушение гуманитарного права.

В случае с другими организациями европейцы всегда на страже. А тут везде тишина. Видимо, хакеров всё ищут. Мы ждём сегодня объективной оценки произошедшего на площадке конференции в Киеве, организатором которой выступает ОБСЕ, — заявила Мария Захарова.

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