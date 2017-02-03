Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Шварценеггер - Трампу: Мне нужен твой Белый дом и борт №1

Общество

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал обращение к президенту США Дональду Трампу в своем твиттере. Он предложил главе Штатов поменяться местами.

359060.jpeg
источник Pravda.Ru

Это стало очередным ответом на критику Трампа в адрес Шварценеггера из-за низких рейтингов шоу "Подмастерье знаменитости".

"Шварценеггер провалился (или был уничтожен) машиной рейтингов — Дональдом Джоном Трампом", — написал политик, припомнив актеру-республиканцу поддержку кандидата демократов Хиллари Клинтон во время избирательной кампании, передает "Интерфакс".

"Эй, Дональд, у меня есть отличная идея: почему бы нам не махнуться работами? — сказал Шварценеггер. — Ты возьмешь на себя ТВ, раз ты такой эксперт по рейтингам, а я займусь твоей работой. И тогда люди, наконец, снова смогут спать спокойно. Мм?"

Ранее актер призвал президента к дружбе.

"Мы соседи, мы друзья, и, что самое важное, мы — американцы", — говорит он, призывая вместе поработать над осуществлением главного предвыборного лозунга Трампа — "снова сделать Америку великой". Шварценеггер выразил надежду, что политик будет работать над благополучием США так же усердно, как над собственными рейтингами.

В свою очередь, Шварценеггер раскритиковал Трампа за его указ о мигрантах, запрещающий беженцам и гражданам семи стран въезд на территорию страны.

"Это безумно, и мы выглядим глупо, когда Белый дом слабо подготовлен к таким правительственным распоряжениям", — заявил Шварценеггер.

По его мнению, существует другой путь достижения подобных целей.

К слову, пару лет назад актер предлагал поменяться ролями тогдашнему главе Белого дома Бараку Обаме. Шварценеггер тогда заявил, что мог бы справляться с работой президента США лучше.

"Если бы я родился в США, то, наверное, баллотировался бы на пост президента, почему бы и нет? Я мог бы сделать лучше, чем эти ребята, поверьте мне", — сказал Шварценеггер.

Однако он отметил, что не собирается жаловаться на этот факт, так как США дали ему все, чего он достиг в жизни.

Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в Австрии. В США он переехал в возрасте 21 год, где продолжил спортивную карьеру. После ее окончания начал сниматься в кино, а в 2003 году был избран на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии. В 2006 году он баллотировался еще раз и опять возглавил штат. Политическую карьеру Шварценеггер закончил в 2011 году, чтобы вернуться к съемкам в кино.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Каким курсом идете, мистер Трамп?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как спасти выпечку
Рецепты
Как спасти выпечку
10 необходимых масок для лица
Красота
10 необходимых масок для лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
За что детей забирают из семей
Партии
"Такое бывает у сварщиков": О версиях болезни лоббиста "акта Магнитского"
Мир
НАТО на базаре. Почём патроны?
Читательский топ
В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
В России введен налог на снег и дождь
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В Краснодаре школьник умер во время урока

Причиной смерти, предположительно, стал инсульт. Ранее ребенок считался здоровым

В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Общество
В России введен налог на снег и дождь
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму

Насколько фильм "Викинг" режиссера Андрея Кравчука соответствует исторической правде? Почему быт славян показан убого и резко отличается от послехристианских времен? Что нужно потомкам - правда или мифы? Об этом Pravda.Ru рассказал Владимир Петрухин, историк, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, консультант фильма "Викинг".

Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить
Как отстоять права
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида

Председатели Народных советов ЛНР и ДНР обратились к главам России, США и Германии с просьбой "остановить Порошенко", чтобы прекратить бои и блокаду региона.

Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Андрей Соколов Зачем Эрнст спёр перо Нестора Андрей Соколов Любовь Степушова Война между Ираном и США опять в повестке дня Любовь Степушова Саид Гафуров Войну в Сирии можно закончить в один день Саид Гафуров
Комментарии
vkontakte_149203197 СМИ: Россияне ищут, как попасть в Сирию добровольцем
vkontakte_249160252 Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Ivan Konstantinov Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
vkontakte_370328787 Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибализма и элементов BDSM
koreisha alexa Демократам США жаль мигрантов. А как же войны?
vkontakte_370328787 Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибализма и элементов BDSM
Николай Сербин(Facebook) Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
Марсель Газизов Зачем Эрнст спёр перо Нестора
Виталий Луцюк(Одноклассники) В России введен налог на снег и дождь
Oleg Shustov В России введен налог на снег и дождь
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?