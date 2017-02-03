Шварценеггер - Трампу: Мне нужен твой Белый дом и борт №1

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал обращение к президенту США Дональду Трампу в своем твиттере. Он предложил главе Штатов поменяться местами.

источник Pravda.Ru

Это стало очередным ответом на критику Трампа в адрес Шварценеггера из-за низких рейтингов шоу "Подмастерье знаменитости".

"Шварценеггер провалился (или был уничтожен) машиной рейтингов — Дональдом Джоном Трампом", — написал политик, припомнив актеру-республиканцу поддержку кандидата демократов Хиллари Клинтон во время избирательной кампании, передает "Интерфакс".

"Эй, Дональд, у меня есть отличная идея: почему бы нам не махнуться работами? — сказал Шварценеггер. — Ты возьмешь на себя ТВ, раз ты такой эксперт по рейтингам, а я займусь твоей работой. И тогда люди, наконец, снова смогут спать спокойно. Мм?"

Ранее актер призвал президента к дружбе.

"Мы соседи, мы друзья, и, что самое важное, мы — американцы", — говорит он, призывая вместе поработать над осуществлением главного предвыборного лозунга Трампа — "снова сделать Америку великой". Шварценеггер выразил надежду, что политик будет работать над благополучием США так же усердно, как над собственными рейтингами.

В свою очередь, Шварценеггер раскритиковал Трампа за его указ о мигрантах, запрещающий беженцам и гражданам семи стран въезд на территорию страны.

"Это безумно, и мы выглядим глупо, когда Белый дом слабо подготовлен к таким правительственным распоряжениям", — заявил Шварценеггер.

По его мнению, существует другой путь достижения подобных целей.

К слову, пару лет назад актер предлагал поменяться ролями тогдашнему главе Белого дома Бараку Обаме. Шварценеггер тогда заявил, что мог бы справляться с работой президента США лучше.

"Если бы я родился в США, то, наверное, баллотировался бы на пост президента, почему бы и нет? Я мог бы сделать лучше, чем эти ребята, поверьте мне", — сказал Шварценеггер.

Однако он отметил, что не собирается жаловаться на этот факт, так как США дали ему все, чего он достиг в жизни.

Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в Австрии. В США он переехал в возрасте 21 год, где продолжил спортивную карьеру. После ее окончания начал сниматься в кино, а в 2003 году был избран на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии. В 2006 году он баллотировался еще раз и опять возглавил штат. Политическую карьеру Шварценеггер закончил в 2011 году, чтобы вернуться к съемкам в кино.

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