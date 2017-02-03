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Источник Правда.Ру

Трамп бы одобрил: Полиция России готовит "супердепортацию" мигрантов

Общество

Мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оштрафуют и выгонят из РФ за отсутствие трудового договора. Такой законопроект разработало МВД.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах-членах союза. Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора. Однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства.

МВД предлагает прописать в законе, что иностранный гражданин, которому не требуется патент или разрешение для работы, не вправе осуществлять трудовую деятельность без заключения трудового договора.

Штраф хотят установить в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда, передают Известия. Исключение предусматривается для граждан Белоруссии, которые освобождены от получения миграционной карты.

Напомним, ранее не выдворять своих граждан из России попросил Таджикистан. Таджикская сторона предлагает исключить из проекта межгосударственного соглашения об организованном наборе граждан для работы в РФ пункт о формальной привязке трудового мигранта к российскому работодателю, чтобы мигрант мог найти работу и в других местах. Кроме того, в этой же статье предлагается не отправлять мигранта домой, если у него закончился трудовой контракт.

Как сообщала Правда.Ру, в конце прошлого года в МВД рассказали о переполненности специальных учреждений для мигрантов, подлежащих депортации, из-за нехватки денег на их выдворение. Как рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев, выделенных 100 миллионов хватило на выдворение лишь 1,6 тысячи мигрантов из 4,4 тысяч, то есть на третью часть. Колокольцев отметил недостаточно хорошее состояние этих учреждений, чтобы содержать там людей.

Всего, по данным полиции, в 2016 году в страну въехало более 15 млн иностранных граждан, порядка 70 процентов из них - это представители государств СНГ. 11,5 процента приходится на долю стран Евросоюза.

В начале этого года стало известно, что МВД России работает над вопросом создания единой базы отпечатков пальцев для всех иностранцев, въезжающих на территорию страны.

Между тем, как рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов в ходе заседания коллегии столичного МВД, по материалам Главного управления за пределы РФ выдворено 40 тыс. иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. В том числе около 6,6 тыс. - в форме административного выдворения. Это позволило на 17% сократить массив преступлений, совершенных иностранцами.

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