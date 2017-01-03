Глава МЧС призвал открыть в Москве в местах отдыха полевые кухни с кашей и чаем

В местах массовых новогодних гуляний в Москве будут развернуты полевые кухни с горячими кашей и чаем. Такое поручение дал глава МЧС России Владимир Пучков, учитывая сильные морозы, которые ожидаются в столице уже в ближайшие дни.

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"Я прошу поставить полевые кухни и начать людей кормить кашей и поить горячим чаем уже с сегодняшнего дня, особенно с учетом понижения температур", - подчеркнул он на селекторном совещании, обращаясь к начальнику Главного управления МЧС по Москве.

Министр отметил, что на новогодние праздники в столицу приехало большое количество людей. "Я попрошу еще раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей", - сказал Пучков.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов, в столице в первые дни нового года не зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации, количество пожаров сократилось на 38%, число пострадавших от пиротехники снизилось на 32%.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, на Россию надвигаются аномальные морозы. Как рассказывала Правда.Ру, новогодняя оттепель сменится холодами, запоздавшая зима уже через несколько дней возьмет свое, обещают синоптики. Касается это и столичного региона, и многих других областей страны. В Центральный регион России устремится очень холодный воздух.

В результате в рождественские праздники температура воздуха понизится до минус двадцати градусов днем, и до минус 25-27 градусов по ночам. Синоптики прогнозируют, что период низких температур продлится в регионе минимум 2-3 дня.Также отмечается, что столь низких температур в рождественские праздники не наблюдалось около 20 лет.

С учетом столь низких температур, которые, однако, могут многих не отпугнуть от рождественских гуляний, глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в Москве в местах массовых новогодних гуляний полевые кухни с горячей кашей и чаем.При этом на специальном совещании глава МЧС отметил, что на новогодние праздники в Москву приехало большое количество людей, и в связи с этим попросил "еще раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей".

А в это время латвийскую столицу продолжает засыпать снегом. Положение настолько серьезное, что городские власти, ради того, чтобы местные автомобилисты оставили дома свои машины и пересели на общественный транспорт, вновь ввели в действие бесплатные проездные - "снежные" билеты.