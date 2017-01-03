Россияне стали предпочитать водку, а не пиво

По данным Росстата, в России сохраняется тенденция роста доли водки в продажах алкогольной продукции при снижении интереса граждан к пиву.

За 11 месяцев 2016 года доля водки выросла на 0,6%, если сравнивать с аналогичным периодом 2015 годом и составила 38,6%. За 10 месяцев данный показатель был на уровне 38,4%.

Всего россияне приобрели и выпили 86,6 млн дал водки. Продажи пива в январе-ноябре снизились на 4,3% и составили 722 млн дал.

При этом, официальные продажи водки и пива с января по сентябрь 2016 года сократились на 0,4% и 3,2% соответственно. По данным Росстата, спрос на вина, коньяки и пивные напитки в сентябре сократился на 2,8%.

По словам экспертов, невозможно точно оценить, сколько в стране выпивают нелегального алкоголя. Государство ограничивает рынок алкогольной продукции, но любой желающий может купить самогонный аппарат. И понять, сколько алкоголя человек произвел для личных нужд, а сколько он продал нелегально, невозможно.

Все же есть, утверждают наркологи, один объективный показатель - по всей стране снижается количество алкогольных психозов. Это значит, что и пить стали меньше.

В скором времени по алкоголю ударят еще и запретом на продажу в минимаркетах и специализированных магазинах. Минфин РФ предлагает с 1 июля 2017 года запретить индивидуальным предпринимателям(ИП) заниматься розничной продажей пива. Необходимость запрета вызвана тем, что ИП зачастую декларируют гораздо меньше пива, чем продают.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, чешские ученые назвали слова о пользе пива мифом и предупредили: оно вызывает самые тяжелые болезни. Об этом заявили исследователи из университета имени Томаша Гаррига Масарика в городе Брно (Южная Моравия).

"Систематическое потребление пива приводит к разложению внутренних органов и вызывает самые тяжелые болезни", - сообщил журналистам руководитель научно-исследовательского проекта Павел Грасгрубер.

По его словам, заявления о пользе пива для здоровья человека "можно отнести к области мифологии", и регулярное потребление этого алкогольного напитка "грозит опасными последствиями для здоровья".

Результаты исследования поразили специалистов из традиционно "пивной" Чехии: "Пиво является самым разрушительным фактором в питании чехов. Его потребление приносит гораздо больше вреда в сравнении с любым другим продуктом. Подтверждение этому - то, что мы (Чехия - прим. корр. ТАСС) находимся на первом месте по количеству случаев заболевания раком селезенки и почек в Европе".