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Источник Правда.Ру

Эксперт о запрете посещать сайты ИГИЛ: Нужно знать, что думает твой противник

Общество

Во Франции посадили на два года 32-летнего мужчину за неоднократное посещение ресурсов, содержащих пропагандистские материалы ИГИЛ (запрещена в России). Об этом сообщает The Verge. В ходе обыска, проведённого французской полицией, были обнаружены многочисленные фото- и видеоматериалы ИГИЛ*, записанные на смартфон, ПК и USB-носители.

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В России такие сайты пока только блокируют. Не так давно в СМИ писали, что блокировке подверглись свыше 450 ресурсов, созданных для сбора средств для незаконных вооруженных формирований в Сирии. В поле зрения Генпрокуратуры попадали русскоязычные сайты, где размещались материалы, связанные с деятельностью запрещенных в России международных террористических организаций "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида", в том числе призывы оказывать террористам финподдержку.

Нужно ли сажать за просмотр сайтов запрещенных организаций у нас, Правда.Ру спросила у ветерана разведки, писателя Михаила Любимова.

— Надо ли в РФ ввести подобное наказание?

— Не знаю, мне кажется, что чем больше мы вводим запретов, тем хуже. Мы уже были в запретной системе. Потому что те, кому это нужно, найдут тысячу путей вывернуться, так же, как с большими проблемами, как вы понимаете, особенно сейчас, когда такой доступ к информации. Думаю, что это, конечно, очень хорошо политически, можно поиграть — ах, мы боремся и так далее, но на практике это может дать контрэффект.

— На суде мужчина заявил, что посещал запрещённые ресурсы "из любопытства". Означает ли посещение сайта ИГ приверженность к запрещенной организации?

— Я вообще не понимаю такой постановки вопроса. Я сам посетил бы сайт, потому что… Не потому что я люблю ИГИЛ, я ИГИЛ ненавижу, а потому что мне интересно, что же они, паскуды, там говорят, понимаете? И таких, я думаю, найдется очень много, потому что если все время посещать сайты своих единомышленников, то станешь полным идиотом. Вот надо обязательно знать все-таки, что думает твой противник. Думаю, что это у меня в крови давно уже. Я даже больше удовольствия поучаю с чужих сайтов, чем читать то, что там уже оскомину набило. Так что это решение суда непонятно мне совершенно. Французам самим решать. Надеюсь, что у нас до этого не дойдет. Это вообще весь интернет со временем надо просто отменить и все.

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Темы ИГИЛ терроризм Михаил Любимов
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