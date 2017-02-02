МВД повысит уровень допустимого содержания спирта в крови водителя

Министерство внутренних дел готовит законопроект, который позволит увеличить возможную концентрацию алкоголя в крови водителя транспортного средства до 0,3 граммов и более.

Фото: АР

Сейчас административная ответственность за вождение в нетрезвом виде наступает, если в крови водителя обнаружено 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Однако, не всегда факт употребления алкоголя можно определить путем исследования выдыхаемого воздуха. Например, в случае, если правонарушитель находится в сильном опьянении или бессознательном состоянии.

Как сообщает ТАСС, МВД обосновывает необходимость подготовки данного проекта тем, что в соответствии с абзацем 9 пункта 7 приложения к Европейскому соглашению, дополняющему Конвенцию о дорожном движении, национальное законодательство также должно предусматривать допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя, а в соответствующих случаях — в выдыхаемом воздухе. "Во всех случаях максимальный уровень содержания алкоголя в крови не должен превышать 0,50 г чистого алкоголя на литр крови или 0,25 мг на литр выдыхаемого воздуха", — говорится в документе.

Напомним, в 2007 году в России был введен так называемый закон о промилле. Водитель считался теоретически трезвым, если уровень алкоголя не превышал 0,3 грамма, а в выдыхаемом воздухе — 0,15 миллиграмма.

"Наверное, когда отменили промилле, это было неоправданно. Сейчас все вернулось на круги своя. Потому что прежде чем включить в закон максимальный размер промилле, возможный для управления транспортным средством, над этим работали и ученые, и юристы, и медики, и психологи. Пришли к выводу о том, что человек может управлять автотранспортным средством при определенной степени алкогольного опьянения. С моей точки зрения, эту степень и алкогольным опьянением назвать нельзя. Алкогольное опьянение — это состояние, когда человек перестает управлять своими действиями, словами и т. д. А то количество промилле, которое сейчас разрешили, свидетельствует о том, что человек либо выпил кефир не первой свежести (в котором гораздо больше промилле, чем в свежем кефире), либо выпил кружку кваса (в жару), либо съел черного хлеба (в котором, кстати, тоже есть алкоголь)", — рассказала ранее известный адвокат Людмила Айвар.

Поэкспериментировали — отменили промилле. И пришли к тому, что это было бессмысленно. Количество ДТП, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, не уменьшилось, а, напротив, увеличилось. Поняли, что от того, выпил ли человек чуть-чуть или не выпил вообще, ничего не изменилось. И пришли к тому, с чего начинали — вернули промилле.

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