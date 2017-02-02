Трамп пригрозил протестующим, что не даст им денег

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить финансирование Калифорнийского университета в Беркли из-за строптивых студентов, устроивших массовые беспорядки.

Фото: АР

"Если Калифорнийский университет в Беркли выступает против свободы слова и применяет насилие к невинным людям, у которых другая точка зрения, может, стоить их лишить федерального финансирования?" — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее противники нового американского президента, причисляющие себя к антифашистам, сорвали лекцию известного журналиста Breitbart Майло Яннопулоса, который придерживается правых взглядов. Мало того, студенты устроили беспорядки и избили сторонников Дональда Трампа. Как сообщает РИА Новости, на фоне массового протеста калифорнийский университет был закрыт.

Напомним, ранее в США в колледже Orange Coast College преподавательница выступила с критикой Дональда Трампа - она назвала его приход к власти актом терроризма, поделившим людей на два лагеря, как в период гражданской войны. Студенты подали жалобу на педагога.

Тему выборов преподавательница курса психологии подняла почему-то на лекции, посвящённой сексуальности человека. "Мы живём в сложные времена, но я верю, что мы это переживём. Наша нация разделена, над нами совершается акт насилия и терроризма. Самое ужасное, что люди плодят это насилие сами. Мы делим себя на республиканцев и демократов, и это возвращает нас к временам войны Севера и Юга, в том смысле, что наша нация поделена, как в период Гражданской войны", - заявила Ольга Перез.

Студенты-республиканцы такими заявлениями возмутились, сняли лекцию на видео и выложили в сеть, подписав: "А вы знали, что вы террористы, если вы поддерживаете Трампа? Именно этому учат в стенах Orange Coast College".

Добавим, что после победы Трампа на выборах во многих университетах США отменяли занятия, чтобы помочь студентам справиться с моральной травмой, которую спровоцировало избрание Дональда Трампа президентом Соединённых Штатов.

"Потому как я знаю, что этот процесс был сложен для многих из вас (эмоционально и ментально), я бы хотел уведомить вас, что я не буду проводить завтра занятия", - приводил Fox News insider электронное сообщение одного из преподавателей Коннектикутского университета.

Занятия были отменены в штате Айова. Студенты Стэндфордского университета сообщили, что в их учебном заведении была организована специальная программа для тех, кто выражает неуверенность, злость и страх, относительно прошедших выборов. Администрация учебного заведения также призвала "поддержать тех, кому это необходимо".

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