Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп пригрозил протестующим, что не даст им денег

Общество

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить финансирование Калифорнийского университета в Беркли из-за строптивых студентов, устроивших массовые беспорядки.

Трамп пригрозил протестующим, что не даст им денег
Фото: АР

"Если Калифорнийский университет в Беркли выступает против свободы слова и применяет насилие к невинным людям, у которых другая точка зрения, может, стоить их лишить федерального финансирования?" — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее противники нового американского президента, причисляющие себя к антифашистам, сорвали лекцию известного журналиста Breitbart Майло Яннопулоса, который придерживается правых взглядов. Мало того, студенты устроили беспорядки и избили сторонников Дональда Трампа. Как сообщает РИА Новости, на фоне массового протеста калифорнийский университет был закрыт.

Напомним, ранее в США в колледже Orange Coast College преподавательница выступила с критикой Дональда Трампа - она назвала его приход к власти актом терроризма, поделившим людей на два лагеря, как в период гражданской войны. Студенты подали жалобу на педагога.

Тему выборов преподавательница курса психологии подняла почему-то на лекции, посвящённой сексуальности человека. "Мы живём в сложные времена, но я верю, что мы это переживём. Наша нация разделена, над нами совершается акт насилия и терроризма. Самое ужасное, что люди плодят это насилие сами. Мы делим себя на республиканцев и демократов, и это возвращает нас к временам войны Севера и Юга, в том смысле, что наша нация поделена, как в период Гражданской войны", - заявила Ольга Перез.

Студенты-республиканцы такими заявлениями возмутились, сняли лекцию на видео и выложили в сеть, подписав: "А вы знали, что вы террористы, если вы поддерживаете Трампа? Именно этому учат в стенах Orange Coast College".

Добавим, что после победы Трампа на выборах во многих университетах США отменяли занятия, чтобы помочь студентам справиться с моральной травмой, которую спровоцировало избрание Дональда Трампа президентом Соединённых Штатов.

"Потому как я знаю, что этот процесс был сложен для многих из вас (эмоционально и ментально), я бы хотел уведомить вас, что я не буду проводить завтра занятия", - приводил Fox News insider электронное сообщение одного из преподавателей Коннектикутского университета.

Занятия были отменены в штате Айова. Студенты Стэндфордского университета сообщили, что в их учебном заведении была организована специальная программа для тех, кто выражает неуверенность, злость и страх, относительно прошедших выборов. Администрация учебного заведения также призвала "поддержать тех, кому это необходимо".

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


В США проходят акции протеста против Трампа
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как спасти выпечку
Рецепты
Как спасти выпечку
10 необходимых масок для лица
Красота
10 необходимых масок для лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
За что детей забирают из семей
Партии
"Такое бывает у сварщиков": О версиях болезни лоббиста "акта Магнитского"
Мир
НАТО на базаре. Почём патроны?
Читательский топ
В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
В России введен налог на снег и дождь
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В Краснодаре школьник умер во время урока

Причиной смерти, предположительно, стал инсульт. Ранее ребенок считался здоровым

В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Общество
В России введен налог на снег и дождь
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму

Насколько фильм "Викинг" режиссера Андрея Кравчука соответствует исторической правде? Почему быт славян показан убого и резко отличается от послехристианских времен? Что нужно потомкам - правда или мифы? Об этом Pravda.Ru рассказал Владимир Петрухин, историк, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, консультант фильма "Викинг".

Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить
Как отстоять права
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида

Председатели Народных советов ЛНР и ДНР обратились к главам России, США и Германии с просьбой "остановить Порошенко", чтобы прекратить бои и блокаду региона.

Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Андрей Соколов Зачем Эрнст спёр перо Нестора Андрей Соколов Любовь Степушова Война между Ираном и США опять в повестке дня Любовь Степушова Саид Гафуров Войну в Сирии можно закончить в один день Саид Гафуров
Комментарии
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ "Ударить и добить": Что США готовят России
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
Георгий Ковалёв Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
MaksON Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
MaksON Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
Борис Харисов "Периметр" — секретный щит России
VON BARON CEFAA опубликовала первое реальное видео НЛО
Валерий Горбовцов(vkontakte) Допинг-тест Поветкина: Больше вопросов, чем ответов
Виктор Гольдмахер "Ударить и добить": Что США готовят России
Виктор Гольдмахер "Ударить и добить": Что США готовят России
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?