В ночь на 4 января можно будет увидеть метеоритный дождь

Вселенная с небольшим опозданием преподнесет землянам новогодний подарок. В ночь с 3 на 4 января придется пик метеорного потока Квадрантиды. Над Землей будут нестись по 100 метеоров в час, сообщает РИА Новости. Остается надеяться на ясное небо, причем Луна не помешает наблюдениям, так как она только начала расти, а до полуночи и вовсе будет за горизонтом.

Источник фото: архив Правды.Ру

Метеорный поток действует с 28 декабря по 7 января. Максимум активности потока выпадает обычно в ночь с 3 — 4 января, сообщают астрономы. Скорость метеоров потока относительно Земли около 41 км/с — выше, чем у Геменид, но меньше, чем у метеоров августовского потока Персиды.

Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси, который 2 января 1825 года написал о том, что "атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд".

Позднее астрономы убедились, что поток является ежегодным. Название поток получил по месту нахождения своего радианта (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) — в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis).

Обычно прародителями метеорных потоков являются кометы, однако у Квадрантид это не совсем так. Высказывалось даже предположение, что "родитель" потока разрушен. И вот в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 ех1, который является обломком кометы. Из него-то и появляются в начале января каждого года яркие и быстрые Квадраннтиды.

В декабре жителей Земли ждали целых два звездопада. Правда.Ру писала об этом. Речь идёт о метеорных потоках Геминиды и Урсиды, пик которых пришелся на 14 и 22 декабря.

Как сообщают в Московском планетарии, Геминиды — метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Ожидаемое количество метеоров в час составит до 120. Кстати, метеорный поток Геминиды считается одним из самых ярких.

Звездопад Урсиды наблюдается в созвездии Малой Медведицы, однако заметить его смогут самые терпеливые наблюдатели — количество метеоров в час составит всего 10 штук.

Кстати, самый яркий звездопад прошедшего года был в ноябре. Это был метеорный поток Леониды, пик которого пришёлся на ночь с 17 на 18 ноября. В 2016 году ожидалось до 20 метеоров в час в зените, однако полюбоваться осенним звездопадом помешала полная луна.

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