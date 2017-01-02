Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В ночь на 4 января можно будет увидеть метеоритный дождь

Общество

Вселенная с небольшим опозданием преподнесет землянам новогодний подарок. В ночь с 3 на 4 января придется пик метеорного потока Квадрантиды. Над Землей будут нестись по 100 метеоров в час, сообщает РИА Новости. Остается надеяться на ясное небо, причем Луна не помешает наблюдениям, так как она только начала расти, а до полуночи и вовсе будет за горизонтом.

357667.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

Метеорный поток действует с 28 декабря по 7 января. Максимум активности потока выпадает обычно в ночь с 3 — 4 января, сообщают астрономы. Скорость метеоров потока относительно Земли около 41 км/с — выше, чем у Геменид, но меньше, чем у метеоров августовского потока Персиды.

Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси, который 2 января 1825 года написал о том, что "атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд".

Позднее астрономы убедились, что поток является ежегодным. Название поток получил по месту нахождения своего радианта (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) — в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis).

Обычно прародителями метеорных потоков являются кометы, однако у Квадрантид это не совсем так. Высказывалось даже предположение, что "родитель" потока разрушен. И вот в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 ех1, который является обломком кометы. Из него-то и появляются в начале января каждого года яркие и быстрые Квадраннтиды.

В декабре жителей Земли ждали целых два звездопада. Правда.Ру писала об этом. Речь идёт о метеорных потоках Геминиды и Урсиды, пик которых пришелся на 14 и 22 декабря.

Как сообщают в Московском планетарии, Геминиды — метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Ожидаемое количество метеоров в час составит до 120. Кстати, метеорный поток Геминиды считается одним из самых ярких.

Звездопад Урсиды наблюдается в созвездии Малой Медведицы, однако заметить его смогут самые терпеливые наблюдатели — количество метеоров в час составит всего 10 штук.

Кстати, самый яркий звездопад прошедшего года был в ноябре. Это был метеорный поток Леониды, пик которого пришёлся на ночь с 17 на 18 ноября. В 2016 году ожидалось до 20 метеоров в час в зените, однако полюбоваться осенним звездопадом помешала полная луна.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


Земле угрожает 400-метровый астероид
Темы космос метеоритный дождь
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Академик Михаил Данилов и его "шлюпка"
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Здравоохранение
Страсти вокруг "Боярышника"
Читательский топ
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
В Китае нашли отлично сохранившийся меч возрастом 2300 лет. ВИДЕО
Названо "самое страшное место в мире"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"

"Ответный удар" России за ее "хакерские взломы" от уходящего американского президента нанесен, путь и поздно, но   "очень правильно". 

NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Общество
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Культура
В Китае нашли отлично сохранившийся меч возрастом 2300 лет. ВИДЕО
Южная Америка
США деколонизировали Аргентину и Бразилию

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США деколонизировали Аргентину и Бразилию
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Мир
CNN: Путин снова умыл Обаму
Украина
В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома

Жители Запорожья накануне Нового года смогли посмотреть "Иронию судьбы" на очень большом экране: фильм транслировали на стене одной из многоэтажек в Хортицком районе.

В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Политика
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Общество
Патриарх Кирилл: Уходящий год был одним из самых трудных в XXI веке
Мир
Хор из США исполнил гимн России в память о жертвах крушения Ту-154. ВИДЕО
Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Елка примиряет всех и каждого Игорь Буккер
Комментарии
александр семенов(Одноклассники) В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Златоуст Рыжебородов Разозленные китайцы порубили грузин в Имерети
Златоуст Рыжебородов Разозленные китайцы порубили грузин в Имерети
Spassky Kochan Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Spassky Kochan Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Златоуст Рыжебородов Разозленные китайцы порубили грузин в Имерети
strateg s Робогеддон: Ваши рабочие места получат роботы
strateg s "Американцы улыбаются, когда в России говорят о независимости"
strateg s В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Guglielmo Tell Пять достижений и один провал 2016 года
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?