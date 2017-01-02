Французам разрешили выключать смартфоны после работы

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Новый закон с 1 января 2017 года обязывает французские компании предоставлять возможность работникам игнорировать их сообщения, которые работодатели присылают работникам в нерабочее время, пишет The Guardian.

Законодательство обязывает организации с численностью персонала более 50 человек определять на основе взаимной договорённости права служащих на полноценный отдых и личную жизнь, строго определяя время, когда те должны оставаться на связи. Однако закон не предусматривает никаких санкций в отношении работодателей, которые не пожелают придерживаться новых правил, передает Лайф.

Как ранее сообщала Правда.Ру, Южная Корея стала лидером в мире по числу трудоголиков. Она занимает первое место в мире по доле людей, которые проводят на работе более 49 часов в неделю. Об этом сообщил телеканал KBS, который приводит данные японской независимой правительственной организации по изучению трудовой политики.

"По состоянию на 2014 год не менее 32,4% трудящихся в Южной Корее работали не менее 49 часов в неделю. Это первое место в мире", — отмечает телеканал.

Далее в списке стран и территорий с наибольшим числом "работоголиков" следуют Гонконг с показателем в 30,8%, Япония — 21,3% и США — 16,6%.

Специалисты предупреждают: трудоголизм опасен для здоровья! Они провели исследование и выяснили, что треть трудоголиков страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), основными симптомами которого являются трудности с концентрацией внимания и плохо управляемая импульсивность. У независимых от работы людей этот показатель был 12%.

У 25,6% трудоголиков выявилось обсессивно-компульсивное расстройство, при котором непроизвольно возникают навязчивые и пугающие мысли. В попытках избавиться от таких мыслей люди обращаются к работе, доводя себя до утомления.

Зависимые от работы люди также часто испытывают приливы жара и озноба, чувство дискомфорта в области желудка, у них кружится голова, подрагивают руки и ноги, наблюдаются проблемы со сном.

Кроме того, сами респонденты признались в излишней склонности к педантизму. Им свойственно постоянно проверять, закрыты ли окна и двери, стирать даже чистую одежду и мыть руки много раз в день.

Среди трудоголиков также замечена неспособность контролировать свои мысли и сосредоточиться на чем-то, не связанном с работой.

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